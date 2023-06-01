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李澤楷：續購體育節目 鞏固收費電視地位

【明報專訊】電訊盈科（0008）及香港電訊（6823）昨日舉行股東會，主席兼執行董事李澤楷昨日於會上表示，受惠全面通關，加上本地營商環境好轉，入境和出境漫遊業務增長顯著，已回復至疫情前五至六成水平。截至今年3月，5G客戶佔後付客戶群達34%，按季升兩個百分點。李澤楷又強調，收費電視Now TV是集團重要業務，又看好免費電視ViuTV（藍Viu）廣告前景。

有線電視（1097）旗下收費電視於今日起終止播放，作為本港目前唯一一間營運收費電視的企業，李澤楷直言，不會停止Now TV業務，由於投資期較長，Now TV已搶佔絕大部分市場率，未來會繼續購買更多體育節目，以鞏固「體育之家」收費電視地位。他又表示，在旅遊業復蘇驅動下，加上競爭者退出市場，收費電視在商業市場增長顯著，特別是餐飲業和酒店業。

5G客戶佔後付客戶群34%

談及免費電視廣告競爭，李澤楷表示，去年藍Viu電子廣告業務升兩成，電盈除免費電視外，亦有區域性OTT （黃Viu）業務，與業內其他免費電視競爭者比較，在同一成本基礎下，投資藍Viu廣告具協同效應，對廣告前景感正面。

有現場股東引用ChatGPT所生成問題：「電盈人工智能（AI）發展目標和客戶體驗」作出提問，李澤楷回應指，電盈過去一直支援 AI商業市場（B2B），惟目前在B2C市場未有概念。集團董事總經理許漢卿表示，電盈企業方案涉及雲服務、能源控制和安全系統，均運用AI技術。她又稱，在新興市場方面亦能利用AI驅動自動化客戶體驗，如醫療、物管和建造業等。