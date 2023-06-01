歐央行：加息或令市場「無序調整」 指高按揭成本續遏置業需求 樓價或再挫

該報告稱，由於融資條件收緊、經濟前景不明，加上新冠疫情後的疲弱需求，令商業房地產市道仍然低迷。歐洲央行表示，這種調整可能會考驗投資基金的韌性。若宏觀金融環境出現出乎意料的負面情况，房地產市場可能「無序調整」。若流動性不足而被迫出售證券，更可能加劇市場波動。就算歐洲銀行面對美國及瑞士銀行業動盪仍表現出顯著的韌力，但融資成本上升和資產質量下降，仍可能削弱其盈利能力。

德法通脹回落 歐元見兩月低位

歐洲央行自去年7月啟動加息周期以來，已加息3.75厘。今次報告評估了歐洲央行成立25年來最激進加息步伐的影響。雖然歐元區的金融穩定和經濟增長仍面臨風險，但致力遏抑通脹的歐洲央行官員強調，加息仍未結束。

昨公布的數據顯示，歐元區最大經濟體德國的通脹率（HICP）按年升幅，由4月的7.6%，大幅收窄至5月的6.3%。歐元區第二大經濟體法國的通脹率（HICP）按年升幅，亦由4月的6.9%，顯著回落至5月的6%，升幅較經濟師預期溫和。數據反映通脹已過峰值，歐元兌美元昨晚回落0.6%至1.067，跌至兩個月低位。不過部分歐洲央行官員仍釋出6月和7月繼續加息的信號。

副行長：歐元區銀行韌性值得注意

歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）在《金融穩定評估報告》指出，價格穩定對於長久維持金融穩定極為重要，但政策制定者須接受一些副作用。他說，為有效遏抑通脹而收緊融資條件，會令經濟前景面臨重新評估，並扭轉過度扭曲的資產價格風險溢價。金多斯稱，儘管面臨眾多挑戰，歐元區銀行的韌性值得注意，但不應自滿。

歐洲央行強調，銀行獲強勁的資本和流動性支持，而有關當局應保持審慎的資本緩衝。鑑於經濟增長面臨的風險上升，銀行應避免提高派息率，並專注於保持韌性。

植田和男：利率不會回至疫前低位

另外，日本央行行長植田和男昨在日本央行的年度學術會議警告，全球央行可能已面臨新的經濟常態，就是通脹和利率將不再回落至過去的低位。他說，雖然球通脹壓力被歸咎於供應因素，但疫情期間的大規模財政及貨幣刺激措施所帶來的需求，也是推高通脹的原因。

他說，一些學者認為全球通脹壓力可能最終消退，但也有意見認為，目前的高通脹情况，將改變消費者對價格的看法。他指出，鑑於全球化出現一些倒退，加上疫情期間累積的大量公共及私人債務，全球利率可能不會恢復至疫情前的「長期低位」。

市場人士揣測，植田可能預示政策調整的可能性。不過日圓兌每美元周二跌穿140水平後，日本財務省、央行和金融廳官員同日舉行三方會議，與會官員在會後警告，若匯率過於波動，必要時可能會入市干預。官員的表態，阻止了日圓進一步下滑，日圓兌美元昨回升至139水平。

（綜合報道）

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