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美職缺意外增 總數遠超預期

【明報專訊】美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國4月職位空缺出乎意料增加35.8萬個，總數增至1010萬個，遠超分析師預期的937.5萬個，並從3月974.5萬個的接近兩年低位反彈，反映勞動力市場仍然緊俏，有條件支持美聯儲繼續加息。數據公布後，芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員預期聯儲局6月加息0.25厘的概率，由六成以上，升至七成以上。美匯指數亦由104.2升至104.6；對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.36厘升至4.45厘。

市場料加息0.25厘機率逾七成

市場等待美國眾議院為債限法案表決，美股三大指數早段下滑，道指跌逾200點。美國晶片商美光科技（Micron）（美：MU）在華銷售產品未通過中國網絡安全審查後，有高層沽貨套現，該股早段股價挫4%。國際油價午夜前下滑。

明年有投票權的克利夫蘭聯儲行行長梅斯特（Loretta Mester）釋出鷹派信號，指若經濟數據顯示仍須遏抑通脹，那就沒有逼切理由暫緩加息。同樣在明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，通脹仍然太高，需通過降低需求來遏抑通脹。他未評論是否支持6月加息，僅表示周五公布的非農數據，將會是重要的參考指標。

《華爾街日報》引述知情人士稱，高盛（美：GS）將在不到一年內進行第3輪裁員，反映華爾街的併購交易活動仍然低迷。消息稱，新一輪裁員將影響不到250個職位，不過被裁員對象包括董事總經理等高層。高盛對上一次裁員在今年1月，裁減約3200個職位，佔員工總數約6%。

（綜合報道）

[國際金融]