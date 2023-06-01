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摩通成立全球超級富豪部門 服務最富有0.01%人群

【明報專訊】摩根大通（美：JPM）全球財富管理執行主席Andy Cohen向彭博社披露，摩通已為超級富豪成立了一個全球部門，專為全球約700個資產價值合共超過4.5萬億美元的家庭及其投資公司服務。該部門沒有最低的財富門檻，但服務對象是全球最富有的0.01%人群。

該部門由Cohen領導，並在美國、亞洲和歐洲僱有約30多名員工，與摩通的投行和私人銀行密切合作。該部門被命名為「華爾街23號」（23 Wall），以紀念摩通位於紐約證交所對面的前曼哈頓總部舊址。

雖然摩通已遷出上址，但Cohen認為這名字反映摩通的傳統。華爾街大行正爭奪富豪客戶，例如高盛（美：GS）和花旗（美：C）也在擴展私人銀行業務。

瑞信傳棄在中國設本地註冊銀行

路透引述消息人士稱，瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）放棄在中國設立本地註冊銀行的計劃，避免因與瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）合併，而引發潛在的監管衝突。由於瑞銀已在中國擁有一家本地註冊銀行，而在中國經營的每家金融實體，只能申請並獲批一個牌照。

瑞信另透露，獲紐約證交所通知，其不符合上市的最低標準，即上市公司須在連續30個交易日內，保持至少1美元的平均收市價。瑞信表示，預期瑞銀完成對其收購後，將能解決此問題。

（綜合報道）

[國際金融]