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4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色

【明報專訊】香港統計處公布，今年4月零售業總銷貨價值臨時估計為347億元，按年上升15%，高於市場預期的13.8%，合計連升5個月。扣除其間價格變動後，4月零售業總銷貨數量臨時估計按年升13.3%，同樣高於市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會會員調查顯示，受惠於內地訪港客增加，與旅遊消費相關的零售商包括化妝品、珠寶鐘表、百貨及個人護理等，5月生意將錄低雙位數至中雙位數升幅，但與本地消費相關如超市、電器等零售商生意就錄單位數跌幅。

明報記者 蕭嘉聰

翻查資料，疫情前2019年4月零售業銷貨價值為377.24億元，意味今年4月已回復至疫前的92%（見圖），今年1至3月分別回復至75.2%、81.55%及84.4%，4月比例是今年以來最高。不過，4月網上銷售佔總銷貨價值進一步回落至6.4%，整體網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌11.9%，累計連跌4個月。

網上銷售跌11.9% 連跌4月

以各項分類計，與旅遊相關的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值4月按年升75.2%，藥物及化妝品亦升34.8%；民生類如新鮮或急凍魚類及禽畜肉類則按年下跌18%，電器及其他未分類耐用消費品跌13.1%；新鮮蔬果亦跌2.9%。

謝邱安儀指出，大部分零售商預期市道回復正常需時9個月至1年半，進度取決於內地經濟環境及大眾消費力。零售商亦估計6月及暑假消費市道與現時相若，整體而言生意可持續增長。她又指，「五一黃金周」假期未有明顯刺激本地零售業，亦有迹象顯示，訪港內地旅客更傾向深度體驗遊，消費水平普遍下跌，反映購物不再是內地客來港主因。

零售協會謝邱安儀：

購物已非內地客來港主因

政府發言人表示，隨着消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，零售業總銷貨價值4月按年明顯上升，預計訪港旅遊業和本地消費需求復蘇，應繼續有助行業表現，政府發放消費券亦將進一步支持零售業。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，4月零售銷售較3月升幅有所放緩，主要由於去年同期第五波疫情由高峰逐步回落，基數效應減退所致。隨着訪港旅客人數顯著增加，加上港府再度派發消費券，將持續有利本地私人消費及零售活動，年內重上疫情前每月平均約400億元的規模。