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中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反

【明報專訊】財新昨日公布5月中國製造業採購經理指數（PMI），按月上升1.4點至50.9點，是4月收縮後再次重返50點的擴張區間，亦好過預期的49.5點，走勢與周三（5月31日）國家統計局公布的官方製造業PMI按月再跌0.4點，連續兩個月跌入收縮區間的走勢分歧（見圖）。由於出口型和中小企在財新PMI比重較大，分析認為數據顯示出口企業表現較佳，但也可能由於財新過度調節季節性因素所致。

反映出口企業表現較佳

分類指數方面，5月生產加速增長，從4月的3個月低位升至2022年6月後最高，有助指數上升，財新指當中關鍵在於新訂單量增加，為過去兩年次高，企業指月內需求轉強，新客戶增加，而新增出口也輕微增長。5月廠商對未來12個月前景樂觀降至7個月以來新低，雖然不少企業預期新業務量進一步改善，但也有企業擔心經濟，特別是海外市場存不確定性，另外5月整體就業規模創2020年2月以來最顯著跌幅。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業景氣在5月有所增強，但PMI各項指數冷熱不均，市場供求大幅改善，企業採購和補庫亦較為積極，但同時就業惡化、價格下跌，企業家雖維持樂觀但較半年前轉差。他認為，以上分歧反映內地經濟增長內生動力不足、企業信心不強，擴大和恢復需求更為重要，預期當局會優先通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期。

內地官方製造業PMI基於3200間企業，財新PMI則基於650間製造業民企與國企。雖然被認為較反映民企和中小企的財新PMI較官方PMI表現為佳，不過官方PMI顯示，4月中型和小型企業PMI分別處於收縮區間的47.6點和47.9點，反映中小企實際上表現偏弱。

或受季節因素過度調節影響

彭博經濟研究認為，是次財新PMI意外回升或是誤導信號，除了樣本較少，也可能受季節性因素過度調節影響，特別是5月數據包括勞動節長假期。該行認為，未來幾個月內地出口將走軟，將增加製造商的下行壓力。

國泰君安香港首席經濟學家周浩則認為，需要更多時間觀察PMI改善能否持續，5月數據顯示出口企業表現較佳，但經濟仍然需要更多政策提振內需。