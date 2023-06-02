moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）公布截至3月31日首季業績，因投資收入部分扭虧為盈及集團減省開支，經調整股東淨虧損為10.28億元（人民幣，下同），按季收窄21.5%，較去年同期收窄37.75%，每股經調整淨虧損2.51元。

期內淨營業總額51億元，按季跌17.47%，較去年同期升0.3%；毛利為11.04億元，按季跌13.19%，按年升36.75%。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，由於集團獲得更高經營槓桿效應，以及多項支出控制措施奏效，帶動毛利上升，銷售和營銷開支亦見按年減少三成。

按期內業務分部營業額計，增值服務營業額21.56億元，按季跌8.24%，與去年同期比升5.07%；移動遊戲營業額為11.31億元，按季跌1.25%，較去年同期跌16.65%；廣告營業額12.71億元，按季跌15.09%，較去年同期則升約22.2%；IP衍生品及其他營業額約為5.1億元，按季跌55%，較去年同期則跌15.47%。嗶哩嗶哩預計2023全年淨營業額將達240億元至260億元，維持先前提供的估計不變。

150萬UP主通過B站獲收入

今年4月有創作者發文章指平台收益減少，降低嗶哩嗶哩創作者（又稱「UP主」）於平台上載影片意願，引發UP主停止更新的風潮。陳睿於業績電話會議回應指，該文章具誤導性，指該用戶的收入源自「創作激勵計劃」，計劃是針對沒辦法賺錢的UP主，幫助沒收入的UP主賺取金錢。他又指現時有近150萬UP主通過B站獲得收入，按年增加五成。