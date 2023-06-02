電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實

明報記者 黃志偉

回顧新能源汽車來港上市之路，「蔚小理」率先來港上市；零跑（9863）隨後跟上。然而，上述新能源汽車的集資額逐漸減少，蔚來更以介紹形式上市；同時另一家威馬汽車計劃借殼APOLLO出行（0860）上市，但至今未見成功。

傳農銀招銀國際加入上市團隊

彭博社引述消息報道，合眾新能源汽車擬最快本月遞表申請香港上市，計劃集資10億美元（折合約78億港元）。但對比小鵬2021年6月赴港集資最多140億元，理想集資118億元，以及第二車隊中，零跑集資最多81億元而言，集資額明顯有所減少。此外，相關新能源汽車上市後，表現認真一般，當中小鵬股價累計至今，便大跌82%（見表）。

而按彭博昨天報道，是次農銀國際和招銀國際加入合眾新能源汽車的上市團隊，連帶去年消息指中金、中信證券和摩根士丹利等銀行共同參與合眾的上市計劃。中信證券、中金、合眾新能源汽車和摩根士丹利的代表拒絕置評，農銀國際和招銀國際沒有立即回覆彭博報道的查詢。

根據合眾新能源汽車的新聞稿，哪吒汽車於2022年完成D3輪融資，融資金額超過30億元人民幣，投資人包括深創投和前海母基金。哪吒電動車去年銷量按年增長118%至15.2萬輛。同時，該公司尋求在歐洲、中東以及亞太地區佈局，並在上月簽署協議，將在泰國生產Neta V車型。

理想按年交付升 小鵬蔚來齊跌

另外，「蔚小理」昨日分別公布5月能源汽車交付量，當中以理想表現較佳，按月增10%至2.8萬輛，按年升近146%，連續3個月單月交付量超過2萬輛；其次小鵬按月增6%至7506輛，按年則減少26%；蔚來按月跌8%至6155輛，按年跌12%；而哪吒汽車5月累計交付新車1.3萬輛，按年增長18%，按月增17.6%，其中海外交付2042輛。

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