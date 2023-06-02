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CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見

【明報專訊】本港IPO市場繼續吹淡風，CNN最近統計，印尼今年以來IPO集資額達21億元，超越港股躋身全球第四，為1995年以來首見，香港排名跌至第五。印尼贏在鎳、鈷等電車電池用礦材公司大額IPO集額，早前最大IPO集資額逾6億美元。有會計界人士稱由於今年上半年全球新股集資額基數低，印尼市場主要獲重磅新股推動集資額，港股下半年仍有望迎頭趕上。

會計界料下半年港迎頭趕上

CNN引用市場調研機構Dealogic數據顯示，今年初至今，印尼IPO金額達21億美元，已接近去年全年集資額22億美元，而印尼今年至少還有5隻大型IPO。當中，礦業公司Harita Nickel上月集資6.6億美元，為印尼今年至今上市規模最大。金、銅礦業公司Amman Mineral International亦有望於今年內集資近10億美元。

有本港會計界人士認為，本港集資額排名下跌，但新股市場未至如市場看法般惡劣，相較A股的新股市場則略見遜色。在過去十多年間，本港的集資額僅兩三年跌出全球三甲。據畢馬威IPO市場報告，今年第一季聯交所的集資額為9億美元，在全港交易所中排名第五（見表），而新興市場阿布扎比交易所亦於季內躋身全球第三，集資額達26億美元。當時印尼雅加達證交所仍未超越港交所，若以交易所為排名基礎，港交所排名更跌至全球第六。

他認為近年港交所已開放更多渠道放寬上市要求，包括2018年改革上市制度，近兩年亦增加18A及18C章，允許未盈利生物及特專科技公司上市。不過，在加息周期中，環球資本市場呈緊縮狀態，而港股的新經濟股佔比較高，在流動性下跌同時，此類增長股估值亦告下跌。不過，近期公司遞表情况有所回暖，料下半年於加息見頂明朗化後，集資額將有改善。