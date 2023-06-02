港股倒跌17點 盈富罕有成交180億

大摩降樓價升幅預測 恒地插5%

美國眾議院通過債務上限法案，恒指低開44點已見全日低位，加上5月財新中國PMI隔兩個月重回擴張水平，兼創3個月新高，大市隨即止跌回升，一度轉升231點，高見18465點，不過現貨人民幣先升後跌，午後曾貶值至7.13水平，繼續見半年低位，A股升勢亦放緩，拖累恒指由升轉跌17點；國指收報6149點，跌13點或0.22%；科指升4點或0.1%，收3630點。北水淨沽明顯增加，由上日的3.9億元增至36.6億元。

重磅科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）跌0.8%，收報77.3元；獲北水買入的騰訊（700）及美團（3690）分別升1.5%及2.4%。「618購物節」報捷的京東（9618）一度升逾半成，收市升幅收窄至3.3%。

摩根士丹利下調本港今年樓價升幅預測，由原先10%下調至8%，本地地產股普遍向下，其中被大摩叫沽兼劈目標價一成的恒地（0012）急插5.4%為表現最差藍籌；信置（0083）及新世界（0017）分別跌4.7%及2.5%，連日回購及月內或開售樓盤的長實（1113）逆市升3.7%。

盈富基金算是昨日焦點股份，全日成交金額高達180.4億元，較上日的41億元大增3.4倍，除是全日最高成交額股份，更是唯一一隻成交破百億元的股份，與ATM三股總成交睇齊，盈富沽空金額亦高達53.4億元，佔大市全日沽空金額225.25億元的23.7%。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，每逢5、6月盈富基金的成交及沽空額都特別大，主要因除淨因素衍生的套戥盤帶動。展望後市，沈振盈稱，昨日即使沒有MSCI換馬因素，大市成交亦近1300億元，比之前的不足千億元成交改善，短期即使仍缺乏方向，但若然成交得以維持，已出現「不可睇淡」的信號。第一上海首席策略師葉尚志亦指，大市成交增加，資金開始撈底，估計港股已有進入尋底的尾聲階段，以現水平來說，可以考慮愈跌愈買的分批買入部署。