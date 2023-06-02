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券商憂領展受累高息環境 降目標價

【明報專訊】證券商紛紛就領展（0823）全年業績發表報告跟進，大部分均關注領展每單位分派將受累於高息環境。匯豐及Jefferies（富瑞）分別調低領展目標價，匯豐更預料領展每單位分派將因為高息的關係而將受壓。

調低每單位分派預測

匯豐報告指領展業績表現差過預期，亦未見該集團就3.0的策略進展交代而令投資者感到失望。該行料，領展在未來12個月的中港租務表現會出現復蘇，並了解到在過去的年度內已簽署逾670份新租約。不過其留意到，該股的借貸成本由原先上半年的2.5厘，上調至3厘。因應高息環境，其將預期的2024年及2025年領展每單位分派下調0.6%至2.5%，同時將領展的目標價水平，由原來的59.8元，降至56.3元。

富瑞亦將領展的目標價調低，由原先的62元，降至58元。其引述領展管理層指，料港投資物業組合續租比率處於中至高的單位數字水平，主要受益於低的租用成本、優化租戶組合及改進營運情况。同時因應買、賣方的價值期望差距，料短期內可供併購新項目的機會將減少。

經公布業績後，富瑞考慮到領展受高息影響，將其2024年度及2025年度預期的盈利預測較原來的水平調低最多5%，亦因此將其目標價調低。高盛更直言就算領展預期物業收入淨額（NPI）會上升，但料所得效益會被利息上升因素所抵消。