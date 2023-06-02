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息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩

【明報專訊】澳洲央行於5月意外加息，市場對當地樓市前景仍趨樂觀。CoreLogic研究總監Tim Lawless表示，4月澳洲樓價按月再升0.5%，連續兩個月錄得升幅，儘管是次再度加息對樓市升勢構成一定程度影響，惟澳洲息率或已見頂，且樓市供不應求的情况將持續一段時間，預期樓市短期可保持平穩，中長線前景仍趨正面。

加息因素於過去一年持續影響澳洲樓市，據CoreLogic數據，由澳洲儲備銀行去年5月展開加息周期至今年2月底止，期內當地樓價累跌9.1%，直至今年3月方止跌勢，當月澳洲全國住宅價格指數按月微升0.6%，至4月份按月再升0.5%。Lawless指出，住宅新供應量持續偏低，同時住宅需求處於偏高水平此兩大因素，似乎正支持澳洲樓市逐步擺脫加息影響，從加息周期尚未結束，當地樓價卻於3月開始回暖，可見一斑，即使5月份再次加息，某程度上仍會對近期樓價升勢構成一定壓力，但目前一手住宅供應量依然不足、租務市場供應仍然緊張，以及海外移民持續增加帶動住屋需求，將支持樓市短期內趨於平穩。

樓價止跌 連升兩個月

Lawless認為，澳洲樓市似乎已走出谷底，認為目前當地樓市與2000年代中期情况相似，於缺乏減息、放寬貨幣政策，以及推出財政政策支持經濟等因素下，樓價仍能轉升，反映供不應求，有助於抵消偏高利率，以及相對緊縮信貸環境等不利因素，再者澳洲息口或已見頂，5月份加息很可能已是這個加息周期的最後一次，均使澳洲樓市中長線前景趨於正面。

CoreLogic早前發表報告顯示，4月份澳洲各地住宅價格普遍向好，期內除達爾文樓價按月跌1.2%，其他7大主要城市樓價普遍保持平穩，其中悉尼樓價按月升1.3%，表現最為突出，而截至今年4月底止，過去3個月澳洲整體樓價累計升1%，而過去1年累計則錄8%跌幅。Lawless指出，樓價於過去一年大幅下跌，通脹持續回落，市場對加息周期已結束或將結束的預期持續升溫，促使部分潛在買家入市，這亦是支持樓價的另一因素，隨着澳洲利率回穩，將有助改善消費者信心，不僅會使更多潛在買家的置業意欲回升，亦會使更多潛在賣家重投市場。

至於供應方面，從新盤廣告可見新供應量持續趨緊，據CoreLogic的數據，自去年9月至今年4月底止，澳洲8大主要城市合計的新刊樓盤廣告量持續低於過去5年平均水平，新增供應持續偏低，對新盤定價有一定支持。

疫後新移民激增 有置業需要

需求方面，過去一年不少潛在買家因加息而選擇轉買為租，加上疫後新移民激增，進一步帶動澳洲的租屋需求，租盤供不應求，推動租金持續向上，租金高企，加上息口或已見頂，或會推動潛在買家重新考慮置業。再參考CoreLogic的數據，截至今年4月底止過去一年悉尼、布里斯班及墨爾本的住宅單位租金分別按年升19.1%、16.5%及15.2%。Lawless認為，租務市場持續緊張，大多數地區的租盤空置率將維持於偏低水平，同時來自新移民的住屋需求持續增加，將帶動租金繼續上升，未來或會看到更多具負擔能力的新移民因找不到合適租盤，而跳過租樓階段直接置業。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]