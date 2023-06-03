按揭市場低迷 匯豐傳3%回贈搶客

不包括按揭保險部分

近月新盤市場暢旺吸收購買力，加上港股下跌，令二手交投大幅回調，十大屋苑5月僅錄94宗成交，為2018年10月錄得75宗後，約4年半以來的新低。一手成交多以建期供款，即到明年才會取用按揭，二手成交淡靜影響今年銀行按揭取用量，今年4月新取用按揭金額為170.56億元（見圖），較去年第五波疫情時，仍按年減少11.77%。首4個月新取用按揭金額為698.6億元，按年跌30.4%，為7年低位，以宗數計算則按年跌28.7%至1.49萬宗，見27年低位。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港樓按市場年初雖有所回穩，但整體仍然偏弱，加上受加息因素影響，料整體按揭市場或再放緩，因此銀行於上半年盡量追趕按揭業務。近月大型銀行提高現金回贈搶佔按揭市場，因為大型銀行存款基礎較中小型銀行多，不過現時1個月港元拆息仍然高企，銀行資金成本仍面對一定壓力，相信是次加碼現金回贈只屬個別案例或短期推廣策略。

中原按揭：屬個別個案 為吸優質客

中原按揭董事總經理王美鳳指出，因資金成本上升，銀行間提供的現金回贈水平不盡相同，但暫未有將整體現金回贈調整提高至3%水平，相信高現金回贈僅屬個別個案，以吸納優質客戶。她指目前按息既未有下調空間，按揭利潤甚微，相信銀行沒有進一步可上調現金回贈的空間。