moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美債限解決加息降溫 港股飈4% 恒指收市換馬 大市成交增至1491億

【明報專訊】美國參議院在本港時間周五早上通過提升債務上限法案，避過國債違約危機，加上隔晚有聯儲局官員預期不擬在本月會議加息，美元回落提振人民幣回升，帶動恒指昨日上升4.02%或733點，收報18,949點，創3個月以來最大升幅。上月中內地公布4月經濟數據差過預期以來，恒指累跌1022點，分析指即使港股消化加息和內地經濟放緩的壞消息，惟目前缺乏利好因素推動港股回升，暫時向上空間有限。

明報記者 歐陽偉昉

外資連續第3日淨流出A股

昨收市後恒指季檢生效，成交額增至1491億元。國企指昨升4.53%，報6428點，科指上升5.33%，收3824點。港股通連續3日錄得北水淨流出，昨淨沽24.26億元，其中盈富基金（2800）繼周四被北水沽出50億元後，昨日再被沽20.77億元，恒生國指ETF（2828）昨日亦被沽出18.7億元。外資亦連續第三日淨流出A股，昨日淨流出24.26億元人民幣。

兩名聯儲局官員周四表示暫停在6月加息，帶動地產股向好，信置（0083）升6.19%，新世界（0017）升5.59%，新地（0016）升3.04%。內地電商近日展開6月促銷活動表現理想，京東（9618）、阿里巴巴（9988）分別升6.54%和6.73%。

分析：缺推動港股向上好消息 難突破

彭博引述消息指內地擬推出更多政策提振房地產和電動車銷售，內房股和汽車股升幅更強，內房龍湖（0960）升17.24%，合景泰富（1813）、龍光（3380）升逾兩成；電動車小鵬（9868）升7.89%，理想（2015）升6.23%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，近期恒指遭受外圍債務上限和6月加息預期升溫，以及內地經濟數據放緩、欠缺刺激政策等影響，以上壞消息昨日紓緩，帶動恒指有超預期的反彈，顯示投資者已有入市意欲。恒指重上10天線（18,897點），溫傑認為若能企穩和北水再穩定流入，周四或已見18,044點的短期低位。不過目前缺乏推動港股向上的好消息，月中公布內地經濟數據料亦表現一般，再突破250天線（19,642點）有難度。

美元因加息預期消退下跌，在岸人民幣昨日自周四的半年低位反彈，曾升384點子（1元等於1萬點子）見7.0553；截至晚上9時，在岸價報7.0769，升168點子，離岸價7.0918，升131點子。

華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，雖然人民幣波動性沒有顯著放大，顯示市場沒有怕貶值，不過在波幅保持低位下，套利交易或會帶動離岸人民幣緩步跌至7.2附近。