moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特步擬年底在港開K-Swiss旗艦店

【明報專訊】特步（1368）今年迎來在港上市15周年，主席兼行政總裁丁水波表示，旗下國際品牌在內地就均使用DTC（direct to consumer）模式發展業務，特步品牌現時仍是代理商模式運作，雖然暫時不會改營運方式，但未來DTC將是發展方向。他又稱，預料最快年底旗下品牌K-Swiss將在香港開設旗艦店。

丁水波：直接銷售將是發展方向

丁水波指出，公司上市前收入約是十幾億元（人民幣，下同），去年全年收入已近130億元，合計翻十倍；市值亦由上市的87億元增至約200億元，派息合共約60億元，以上數字均反映了團隊的努力。他又稱，過去派息率已達約五成，未有計劃派發特別息。

特步於2019年收購K-Swiss、Palladium等品牌，丁水波表示5月初起到訪美國及歐洲，主要是疫情期間未有到訪當地，今年疫情緩和後，品牌全球管理層已在2月到中國進行整體規劃，上月K-Swiss及Palladium分別於洛杉磯及法國舉行訂貨會，趁機了解當地市場與客戶會面。

他指出，Palladium去年在內地完成品牌升級，產品銷售反應很好，K-Swiss亦在內地設有逾30家店，今年內地與香港通關後，已立即帶領團隊到港考察市場，料今年底至明年初將會在港開設K-Swiss旗艦店；Palladium則會主力升級港澳台門店。至於特步品牌會否發展至香港，丁水波認為品牌定位是服務大眾，因此更多在內地二三線城市開店作推廣及銷售，不過亦有在港發售專業系列「160跑步鞋」。