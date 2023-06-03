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美上月非農職位增長遠超預期 多名儲局官員放鴿 本月停加息預期不變

【明報專訊】雖然美聯儲持續加息，但無礙美國就業市場保持韌力。美國5月非農就業職位出乎意料增長33.9萬個，遠超市場預期的19萬個增幅，專業和商業服務、政府、醫療保健、建築、運輸和倉儲等領域，都錄得就業職位增長。此外，4月非農就業職位亦由25.3萬個，大幅上修至29.4萬個。這已是連續兩個月的非農職位增幅遠超預期，就業職位增長繼續遠高於配合美國勞動人口增長所需的每月7萬至10萬個。

利好消息多 美股三大指數早段漲

由於美聯儲官員此前接連釋出「鴿派」信號，因此即使非農職位急增，仍無礙市場繼續押注美聯儲6月暫停加息。穩健的就業市場數據，反映美國可望避過衰退，而參眾兩院通過債限法案，化解了美國的債務違約危機，也提振了市場情緒。美股三大指數早段上漲，道指升逾550點，標普500指數及納指升約1%。

不過就業數據比預期好，預示美聯儲需要較長時間把利率維持高位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚逼近4.5厘。受債限危機解決等刺激，國際油價昨午夜前升約2%。

雖然美國招聘活動持續活躍，但5月失業率出乎意料由3.4%的逾半世紀低位，升至3.7%，是去年10月來最高，較市場預期高出0.2個百分點。CNBC指出，失業率上升，主要由於自僱人士的統計大幅減少，但整體失業率仍在接近歷史低位徘徊，勞動力市場仍然緊俏。5月工人時薪按月升幅，由0.4%下滑至0.3%；按年升幅為4.3%，較4月略降0.1個百分點。

布拉德：通脹仍過高 須保持警惕

由於薪酬升幅略低於預期，迹象顯示薪酬增長開始降溫。投資者似乎都能從最新數據找到利好市場的觀點；加上美聯儲部分官員近期暗示將暫停加息，因此即使非農數據遠勝預期，交易員仍押注本月暫停加息一次。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚數據顯示，交易員押注本月利率按兵不動的概率接近七成。市場對6月及7月合共加息0.25厘的預期維持不變。不過交易員預期7月加息的概率，由五成以上，升至七成。

今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）周四再次放鴿，指目前已接近停止加息的時機。後年有投票權的「鷹王」、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，美聯儲的貨幣政策目前處於「有足夠限制性區間的低端」，但通脹仍然過高，須保持警惕。

有「新美聯儲通訊社」之稱《華爾街日報》記者Nick Timiraos此前指出，鑑於哈克與美聯儲理事杰斐遜（Philip Jefferson）均支持6月按兵不動，預示美聯儲6月將暫停加息一次，並在今夏稍後再次加息。

（綜合報道）

[國際金融]