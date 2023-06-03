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惠譽警告全球貿易正急劇放緩

【明報專訊】國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）警告，全球貿易在過去兩年迅速復蘇後，現正急劇放緩。惠譽指出，貨幣緊縮、政府財政支援措施轉弱及服務業重啟，正對全球商品需求構成壓力，全球商品貿易量實際正在下降。雖然旅遊業和運輸業反彈帶來服務貿易復蘇，但服務僅佔貿易總額的22％，不足以完全彌補商品貿易放緩的影響。惠譽預計，今年全球貿易增長1.9％，較去年的5.5％增幅顯著下降，令今年全球經濟增長面臨放緩。惠譽預期，今年全球GDP增長2％，低於去年的2.7％增幅。

料今年全球GDP增2％

惠譽表示，供應鏈瓶頸已不再是全球貿易的障礙，由於商品需求轉弱，工業生產迅速降溫，銅等大宗商品價格轉弱，是經濟放緩的迹象。此外，美國與中國之間的貿易戰升級，正影響到晶片等高科技產品對華出口。惠譽指出，隨着全球化停滯，中期而言，貿易增長似乎不太可能超越GDP增幅，但現階段沒有證據表明全球化正在逆轉。

隨着美國參眾兩院通過債限法案，債限危機已經化解，但投資者此前在潛在違約的風險下，尋求相對安全的回報，令流入美國貨幣市場基金的資金再創紀錄新高。逾5厘的短期利率，繼續吸引投資者購入貨幣市場資產。根據Investment Company Institute數據，在截至5月31日當周，約317億美元資金流入美國貨幣市場基金，總資產規模達到創紀錄的5.42萬億美元。

（綜合報道）

[國際金融]