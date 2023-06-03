蘋果高息儲蓄帳戶被投訴難轉帳

住在美國亞特蘭大郊外的Nathan Thacker表示，自5月15日以來一直試圖從自己的蘋果儲蓄帳戶將1700美元轉到摩通。他說每次致電高盛客服，都被告知要再等幾天。直至《華爾街日報》就存戶的轉帳問題向高盛查詢後，這筆錢終於在周四（1日）轉入Thacker的摩通帳戶。

高盛表示，不能對具體客戶置評，但強調非常重視保護客戶存款的義務。據反洗錢領域人士指出，像蘋果這種全新帳戶，佔總餘額比例較大的轉帳，可能會引發反洗錢警報或其他安全關切，需進行額外評估。蘋果的高息儲蓄帳戶，年利率達4.15厘。

蘋果擬加強中國等零售網絡

此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果計劃加強中國及其他亞洲地區的零售網絡，同時全面改革歐美現有門店。消息指直至2027年，蘋果將在亞太區開設15間新店，並在歐洲和中東開設5間，而美國和加拿大也會開設4間。據稱，蘋果還打算在歐亞和北美翻新或搬遷部分門店，預計未來4年，新開、搬遷或翻新的門店數目將達53間，目標是在增長市場打造蘋果品牌，並提升顧客體驗。

（綜合報道）

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