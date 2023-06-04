美經濟數據向好 道指飈逾700點 分析：恒指料周一跟升 衝20000關需成交配合

明報記者 蕭嘉聰

雖然美匯指數上周四曾跌0.6%，不過美國就業數據強勁，帶動美匯指數上周五重上104水平，道指亦最多升743點，收市報33,762點，升701點或2.12%；標指收市升1.45%，報4282點；納指升1.07%，報13,240點。一周累計，道指及納指均升逾2%，標指亦升1.8%，由3月中跌市起計，三大指數更是齊齊升逾一成，當中以納指升逾15%最強。此外，道指在上周五逾700點升幅帶動之下，其50天線（33,374點）已升穿10天線（33,120點）及20天線（33,275點）（見圖），技術走勢向好。

美股三大指數自3月中累升一成

Lululemon（美：LULU）上季業績理想，並上調全年業績預測，股價收市大升11.3%至365.44美元；3M公司（美：MMM）與美國多個地方政府達成有條件和解協議，股價急升8.8%至102.53美元，成為表現最強道指成分股。歐洲股市同樣表現強勁，英、法、德股市上周五分別上升1.56%、1.87%和1.25%。

此外，市場避險情緒降溫，國際金價上周五表現受壓，紐約期金收市跌1.3%至至每盎司1969.6美元，現貨金由高位回落1.5%至1948.4美元；憧憬聯儲局6月暫停加息，英美期油價收市均升逾2%。

避險情緒降溫 金價跌逾1%

港股方面，恒指夜期上周五收報19,099點，升212點，較上周五恒指收市18,949點高水149點；港股ADR比例指數收市報19,114點，升164點，中電控股（0002）ADR折合港元報57.61元，較港收市升逾2%。永裕證券董事總經理謝明光認為，過去人民幣走弱令港股受壓，不過美國債券危機暫告一段落，加上聯儲局未必在6月加息，人民幣強勢亦帶動港股向上，相信本周一恒指將繼續升市。

不過，謝明光稱，如恒指要重回20,000點以上水平需有成交配合，可留意至本周後段時間成交能否維持在1300億至1400億元，以吸引資金入市，否則未必可衝上20,000點。他續稱，臨近半年結基金經理要「粉飾櫥窗」，因此回落至18,000點的機會不大，但有可能低見18,500點水平。