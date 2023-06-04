金磚國家擴容 邁向「去美元化」

資料來源：彭博社、African Business、Foreign Policy

金磚國家所創建的「新開發銀行」（The New Development Bank，簡稱新開行）上周二至周三（30至31日）已於上海總部舉行理事會年會，準備擴大該銀行的成員數量，尋求增加資本，抗衡西方主導的世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF）。

抗衡西方主導世銀及IMF

新開行的新成員將會貢獻資金，支持新開行的多元化項目，提高其資金調動能力。新開行行長、巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）在年會強調，吸納新成員國將着眼於地理位置、經濟發展階段，以及國家規模等領域的多樣性，並爭取以各國本幣為更多項目提供資金，保護借款者免受匯率波動的風險。

羅塞夫指出，成員國的貨幣在目前西方主導的經濟框架內不能完全兌換，全球南方（the Global South，泛指發展中國家，與地理位置無關）的經濟體，往往受到匯率突然波動的衝擊。她說，作為一個發展中國家的前總統，「我深知多邊銀行的重要性，也深知發展中國家要籌集足夠資金，應對社會和經濟挑戰的困難」。

新開行副行長Leslie Maasdorp表示，該行有望在2026年底前，實現30%的項目資金以當地貨幣支付的目標。目前水平約為22%。

沙特爭取加入 將鞏固新開行財力

聯合國所有成員國均可向新開行申請成為會員。孟加拉和阿聯酋於2021年成為成員，埃及於2月加入。根據新開行的網站，烏拉圭是準成員國。《金融時報》指出，沙特正爭取成為新開行的新成員。倘若成事，將鞏固該銀行的財力，填補創始成員國俄羅斯受西方制裁所造成的資金空隙。

若沙特成為新開行成員，也將是其加入金磚國家集團的前奏。剛在中國斡旋下，與沙特恢復邦交的伊朗，也表示有意加入金磚國家集團。

今年8月舉行的金磚國家峰會，除了會商討擴容，也可能制定以本幣貿易的協議。巴西總統勞拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近期一再談論「去美元化」，甚至建議建立一種貨幣，用於金磚國家之間的貿易。

部分觀察家認為，金磚國家集團正將自己打造成重要經濟及政治力量，有可能令西方憂慮它會變成抗衡美國、歐盟或七國集團（G7）的力量。

2001年創建「金磚四國」（BRIC；南非在2010年底才加入成為金磚國家「BRICS」）概念的時任高盛首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）近日指出，在經濟實力方面，金磚國家已有能力與G7抗衡，但建立共同貨幣卻難以實現。

G7佔全球GDP比重趨降

奧尼爾稱，根據去年GDP數據，以購買力平價（PPP）計算，金磚國家GDP總和已超越G7。到2030年左右，中國GDP將非常接近美國的規模，印度將接近超越德國，因此全球最大4個經濟體，將會有兩個來自金磚國家。反觀G7成員國佔全球GDP的比重卻有所下降，日本過去20年GDP停滯不前，而意大利幾乎從未增長。他認為以往的觀點認為全球應仿效G7的發展模式並不恰當。

奧尼爾認為，G7除了經濟實力問題，在政治方面也作用有限，其基本上由美國把持，要透過這組織解決大量國際事務並不可行，主張全球建立比G7更理想的國際團體。不過，奧尼爾指出，金磚國家內部存在矛盾，例如中、印往往無法達成一致，令金磚國家無法建立出共同的貨幣，妨礙其從西方手上爭奪更大的影響力。

[企業地球村]