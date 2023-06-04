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薛偉傑：Wi-Fi增強技術提升搜救效率

【明報專訊】由於流動通訊網絡在郊野地區覆蓋不足，在這些地區搜尋失蹤人士一直非常困難。奧泰爾科技和警務處日前宣布，研發出一個嶄新的解決方案，可在今年底推出。

這個方案是以奧泰爾的硬件裝置Signal Radar，來偵測失蹤者的智能手機發出的Wi-Fi信號。但失蹤者的手機必須安裝了警務處開發的應用程式HKSOS，以及在程式上創建了一個活動。

偵測手機Wi-Fi信號 有效距離達200至500米

Signal Radar使用了奧泰爾的Wi-Fi增強技術，並配備多條天線，能夠在200至500米外，就偵測到失蹤者手機發出的Wi-Fi信號。兩者連接後，手機的HKSOS程式就會將其位置信息推送到Signal Radar的後台。加上Signal Radar既可由搜救人員攜帶，也可以安裝在直升機和無人機之上，故搜尋效率得以大幅提升。

警務處表示，即使失蹤者的手機當時處於沒有流動通訊網絡覆蓋的位置，只要他在HKSOS程式上按下了求救按鈕，手機會定時以Wi-Fi發出求救信號。

如果失蹤者沒有在程式上按下求救按鈕，其家人亦可以遙距代他按下。但前提是失蹤者的手機必須安裝了HKSOS，並且在程式上創建了當日的活動。

奧泰爾表示，其Wi-Fi增強技術一向應用於智慧城市和農村覆蓋方面，產品已出口到約100個國家和地區。這次是在科技園的撮合下和警務處合作。

明報記者 薛偉傑

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