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撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億

【明報專訊】美國總統拜登於當地時間上周六下午簽署通過兩黨解除31.4萬億美元（約246萬億港元）的債務上限協議，暫時解除美國債務違約及政府部門停擺的威脅，但隨之而來是美國財政部為補償早前的發債真空期而大舉發債。單在今天會即時拍賣的美國國債總額已逾萬億港元，有華爾街分析員預期在第三季末前會吸走萬億美元資金，震動美股和美債；同時，短期內發行大量國債或導致銀行存款流入債市，恐令地區銀行財政問題再惡化。

加劇收水對股債負面影響

據彭博引述摩根大通策略員Nikolaos Panigirtzoglou估計，財政部大量發債，由市場吸走資金，將加劇美聯儲的「量化緊縮」（QT）收水行動對股市及債券的負面影響，預期削弱股債市場今年表現約5%。該行預期整體市場流動性，將由今年初約25萬億美元大減約1.1萬億美元（約8.62萬億港元）。Panigirtzoglou更形容在雷曼危機的嚴重崩盤中，才有類似緊縮情况。

料9月底前發債總額7.8萬億

花旗集團宏觀策略團隊亦預期，財政部急發債造成的流動性緊縮效應，會令美股標準普爾500指數在未來兩個月內大跌5.4%，債券市場息升價跌，高息債券息率料大升0.37厘。

美國財政部將於今日發行總額超過1700億美元（約1.33萬億港元）的國債，為發債潮揭開序幕。有分析員預期，美國財政部大舉發債將在第三季末前吸走1萬億美元資金（約7.8萬億港元），並表示市場還沒有準備好面對流動性緊急縮減。再加上量化緊縮計劃已侵蝕銀行儲備，基金經理亦增持現金以應對或會出現的經濟衰退。

花旗集團模擬了銀行準備金在12個星期內下降5000億美元（約3.92萬億港元）的歷史事件，以估算接下來幾個月將發生的情况。

花旗環球市場環球宏觀策略主管Dirk Willer表示，任何銀行準備金出現下降時，對股市都有利淡影響。