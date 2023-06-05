信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成

信銀首季非利息收入中，來自財富管理收入佔九成，其餘為包括信用卡費用收入等。財富管理方面，與股票掛鈎產品的收入按年同期升1.5倍，外幣掛鈎存款收入升1倍。其銀保業務亦有所增長，首年年化保費（AFYP）按年增長為市場4.4倍，並與市場佔有率同時創歷史新高。

對今年復蘇勢頭樂觀

在信用卡消費方面，去年第4季及今年首季交易量均按季升20%，首季海外簽帳按季升逾50%，簡吳秋玉認為今年復蘇勢頭樂觀，由於目前零售復蘇呈不均等，部分行業的恢復速度有所落後，料下半年尚有復蘇空間。

簡吳秋玉稱，信銀新定位將拓展財富管理服務。首季私人銀行新客戶（即資產淨值約為800萬元）數目，較去年同期增逾1倍，截至3月底，來自資產淨值達100萬元的高端客戶總收人按年大升近九成，全新高端客戶人均資產管理規模（AUM）亦按年升逾2.5倍。

該行目標於2025年底，高端客戶人數增長四成，私人銀行客戶人數最少增長兩倍，而財富管理相關收人每年錄雙位數增長。簡吳秋玉指，信銀國際與母行中信銀行（0998）會加強聯動合作，優化高端客戶跨境服務機制。

最快年底設首間ESG主題分行

她續指，針對客戶對跨境及高端財富管理服務的需求，其私人銀行的客戶經理人數較2019年增加1倍、CITIC diamond（即資產淨值達400萬元） 的客戶經理人數亦由2020年推出以來倍增。未來會繼續增聘客戶經理，並配合前海政策支持，重點投放大灣區，服務更多跨境及高端客戶。

此外，在ESG發展方面，未來將加人更多產品，目前已提供ESG基金、債券及保險，覆蓋如能源、農業、交通及營養科學等主題。簡吳秋玉透露，最快於今年底設立首間以ESG為主題的分行，並積極推行無紙化，推廣客戶使用電子月結單。