中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8

美短債息曾上揚 推高美匯

張峻棟指出，由此可見上月人民幣匯價出現較大的貶值屬外圍因素所致，中國經濟本身因素不支持人民幣大幅貶值，該行認為人民幣下半年可回升至6.7至6.8水平。

事實上，美國一個月國債孳息率5月初曾低於4.5厘，一星期前國債違約風險高企時曾升至逾5.5厘，而隨着提高國債上限議案達成協議上周末又回落至逾5厘（見圖3），而期內美元匯價亦曾先升後回，可見張峻棟上述分析靠譜。

張峻棟於2020年10月加入中金公司，擔任宏觀分析師、執行總經理，專注於大類資產、量化和全球宏觀。2016年至2020年在德意志銀行紐約和倫敦擔任新興市場宏觀策略師，根據宏觀主題和周期性指標制定外匯和固定收益方面的交易配置策略。此前在美國聖路易斯聯儲擔任研究員兩年。 張峻棟於2016年於聖路易斯華盛頓大學華盛頓獲得經濟學博士學位。

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