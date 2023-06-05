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混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮

標籤：經濟

【明報專訊】知名YouTuber混血肥仔（曾達恩，Tommy）在離開其創辦的「啱Channel（Arm Channel）」約一年多後，除了再開設YouTube頻道「OUR.Studio」，最新更再生「第三胎」，成立了新頻道Black Box Office（BBO）。據本報發現，BBO更獲得猛人坐鎮，由知名電影公司CFO黃詠茵（Ella）任新公司董事之一。

明報記者 方楚茵

本報向混血肥仔查詢，據他透露，Ella今次並非以該電影公司CFO身分參與BBO，而是因為自己與Ella相識及理念相近，故由Ella以私人身分相助，暫時雙方的合作不涉及金錢或投資。

助處理財務及行政工作

問到Ella較熟悉投資及財務事宜，會否有利引薦投資者或合作方時，混血肥仔表示Ella本身對於財務及行政工作比較熟悉，自己則一竅不通，故由對方幫手處理相關事務，亦會給予財務的意見，未來亦會傾其他可能性。惟目前BBO規模仍非常細，仍屬試水溫階段，未有確實方向，希望在6月1日開台後試行三、四個月，測試市場興趣及廣告的反應，搵到合適的業務模式，再決定下一步方向或長遠藍圖。

他又談及第三胎的誕生原因，他雖然已擁有「混血肥仔」這一個訂閱量達13.2萬的頻道，但認為這是「關口位」，最大問題是他的「觀眾緣」，因他推算過自己觀眾緣最多約20萬訂閱水平。即使過去兩年已不斷嘗試與其他人合作拍片，持續拍新片仍有所限制，加上在YouTube演算法中令他接觸到的群眾有所局限，故索性從頭再打造一個頻道，減少自己參與，反而會更有利。

他又指出，新公司會試行「virtual office（虛擬辦公室）」，讓創作團隊走出香港，到世界各地拍片探索；暫時未有簽任何藝人。

開台前獲逾萬人訂閱

混血肥仔的新頻道BBO已於6月1日晚上9時正式開台，在正式開台前已有超過1.08萬名訂閱者，頻道在5月15日上載第一條短片，截至發稿前已錄得2.6萬觀看次數，其後在5月18日、22日、24日及30日再上載另外4段短片，分別錄得1.8萬、2.7萬、2.8萬及2.4萬次觀看次數，雖然距離混血肥仔自己YouTube頻道的短片平均十萬級觀看次數仍有差距，但實力似乎亦不容小覷。頻道為宣傳開台，找來「國民老公」台灣男星彭于晏錄影短片呼籲訂閱。

而BBO的開台作是長度達10分鐘的黑色喜劇《宇宙廢柴菠蘿油》，搵來港人熟悉的歌手兼演員徐天佑、周國賢、朱栢謙，以及啱Channel前成員、現時為YouTuber及MakerVille合約藝人的米露迪合作拍攝。