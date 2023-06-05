啱Channel曾搞四台聯播惹關注

「啱Channel」一直「百足咁多爪」，既接影片或平面廣告，又搞年宵及發展網購平台「啱你買」（ArmUbuy），曾經是頻道藝人的米露迪，亦與蝦條哥出書殺入書展，高峰期曾吸引到30萬訂閱數。

不過，作為「啱Channel」靈魂人物的混血肥仔，在2021年8月突然公布已辭去「啱Channel」的股東、行政總裁、創作總監及藝人職位，由於其公布消息當日，撞正100毛母公司毛記葵涌﹙1716﹚創辦人之一林日曦﹙原名徐家豪﹚宣布辭職，兩大頻道的靈魂人物同日辭任惹來熱議。不過其後獲證實，「啱Channel」由活躍評論政經的著名經濟學家徐家健接手混血肥仔的股份，成為「啱Channel」大股東，亦是罕有本港YouTube頻道賣盤的案例。

混血肥仔退出後 訂閱數跌

隨着混血肥仔的退出，及其他核心藝人或班底離開，「啱Channel」聲勢似乎開始減弱，近月的訂閱數亦跌破30萬大關，僅餘28.1萬訂閱數。而混血肥仔在離開「啱Channel」後，在同月亦以「混血肥仔」的YouTube channel獨立出片，打造「OUR.Studio」。