初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

意領科技（Eieling Technology）高級臨牀科研經理林陽敏表示，公司成立於2018年，由理工大學生物醫學工程學系鄭永年教授和當時研究員王立科創辦。林陽敏指出，肝纖維化掃描儀器可無創檢測「肝硬度」（顯示肝臟的纖維化程度）及「脂肪肝指數」，在病徵不明顯時提早發現問題。但市場上肝纖維化掃描儀器售價昂貴，每部逾100萬元。因此，每次檢測的收費要1200至1500元，不利普及。其次，儀器體積通常比桌面電腦大，不方便拿到社區普查。而且操作上不夠方便，例如探頭是透過電線連接，分開B型超聲波影像和彈性成像兩個探頭，需要切換操作，操作者無法看到實時超聲波影像。

坊間每次檢測收費逾1200元

因此，鄭永年和王立科當年想到，要研發一款無線連接、操作簡易、體積小巧兼價格相對「惠民」的手提肝纖維化掃描儀器，希望除了肝臟專科醫生之外，其他人士和機構也能夠使用，包括普通診所、上門服務的護士、「無國界醫生」，甚至社區中心等。

這是該公司研發了5年的「便攜式肝臟彈性成像超聲波診斷系統」（Liverscan）。Liverscan已在內地和香港做過臨牀測試。其中，香港理工大學分別用Liverscan和傳統肝纖維化掃描儀器為90多人檢測，每款儀器至少為每人檢測10次，以作對比。一家內地醫院為40多人分別做3個測試，除用Liverscan和傳統肝纖維化掃描儀器之外，再做刺穿活檢作對比。兩地的測試顯示，Liverscan和傳統的肝纖維化掃描儀器及活檢的檢測結果一致。該公司已在月前開始量產Liverscan，並接觸香港和澳門的醫院及診所。雖然Liverscan售價約數十萬元，但已經比以往的肝纖維化掃描儀器廉宜。

至於操作方面，Liverscan探頭除透過Wi-Fi無線連接電腦之外，亦採用二合一設計，在一個探頭整合了B型超聲波影像和彈性成像功能，讓操作者可以看到實時超聲波影像，在檢測時避開肋骨和其他組織。

該公司估計，醫護人員只需一日已可學懂Liverscan的操作和通過考試；沒有醫護背景的社工和義工等需兩日。其輕巧和較易操作的設計，方便大規模篩查，有利將來遠程監控患者和測試抗肝纖維化藥物。該公司仍在做更多臨牀測試，希望今年底取得美國食品及藥物管理局（FDA）和國家食品藥品監督管理局（NMPA）的醫療器械認證。

至今該公司在這項目投資1000多萬元，資金主要來自天使投資者。此外，科技園的生物科技創業培育計劃，亦提供約400萬元資助。

現時，Liverscan以一個探頭搭配一部專用手提電腦的形式銷售，綑綁銷售是避免用戶在電腦上安裝很多其他用途的軟件，或頻密地更新作業系統，引致兼容問題，這是醫療器械行業的常見做法。

稍後，Liverscan會有其他改型，例如Liverscan Mobile把探頭和手提電腦放在一個手提箱內，方便攜帶。Liverscan Universal則將探頭、平板電腦和無線充電座綑綁銷售。

員工約20人 深圳設廠

該公司現有約20名員工，廠房設於深圳，大部分員工也在深圳工作。至於負責研發工作的員工，全部擁有碩士或博士學位，部分會在香港和深圳兩邊走。為了加大產量，該公司計劃短期內再融資。此外，亦計劃在香港做大規模社區篩查，希望找到商業機構贊助。

[新經濟新天地]