moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流

【明報專訊】陳女士來信：

本人打算租住房協長者屋，400方呎單位需付200萬元租住權，及後每月管理費4000元，或230方呎需付130萬元，管理費3000元。舊居打算申請安老按揭，但擔心樓齡太舊未能批核，亦不懂如何處理租務。想知道租住長者屋後應如何安排資金，以及舊居如何處置。

筆者回覆：

首先，陳女士的擔憂不無道理，雖然住在唐二樓，但已意識到唐樓上落困難，整體配套長遠不適合退休生活，所以長者屋是一個更安全、更舒適的住房選擇。我明白大部分長者都因為習慣本區生活而不想搬家，但長者屋提供的設施和服務，能夠為生活帶來更多的便利和樂趣。現時長者屋十分搶手，若有機會入住就要把握機會。

至於有關舊居申請安老按揭，官方數據顯示，現時已批核的安老按揭樓齡最高為71年，雖然要驗樓但費用有限，陳女士不妨一試。以70歲、400萬元樓價、定息及終身領取為例，安老按揭每月年金金額現時為13640元。安老按揭近年優化後，業主持有多於一年後可將單位出租，陳女士持有的物業位處上環，相信不難吸引在中上環工作的年輕人居住，方便出入，租金便宜吸引力更大增。以單位大約500至700方呎，相信經適當翻新後，每月至少能收租10000元。

120萬投資組合可月收4000元

當然，申請長者屋的租借權費，需要動用部分資金。如果選擇租住400方呎單位，陳女士需用200萬元，加上裝修舊居，假設為30萬元，可運用資金仍有170萬元。來信提到400萬元的資產每月收入5000元，回報約1.5%，可見陳女士比較保守。其實適合長者退休生活的投資組合，以高評級債券、存款證為主，亦可做到4%年回報，若預留50萬元作備用現金，120萬元的組合每月約有4000元收入。另70歲以上長者每月可獲俗稱生果金的高齡津貼，現為1570元。只需活用手持物業，並投資上作適當部署，陳女士已能有約28000元的每月現金流，應付日常生活開支有餘。若安老按揭不批，仍有14000元的每月現金流，即使將來需要請家傭照顧生活亦不成問題。

綜合上述，我認為最適合的方案是申請長者屋，並申請逆按揭貸款，並將物業出租，以取得穩定現金流。陳女士亦應善用手上資金作穩健的投資，以確保資金增值。陳女士亦可留意市場價格，善價而沽，增加手上現金再作投資。至於如何管理出租物業，以及作出適當的投資，便應諮詢專業人士的意見。

信達興業董事物業理財專家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]