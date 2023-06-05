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仇詩豪：善用比特幣另類指標分析走勢

【明報專訊】投資股票經常採用某些技術和基本分析。看陰陽燭、頭肩頂、三角形、平均線等等，而基本分析一般要等到出現一些新聞、季報或年報才能了解公司實際業績和運作情况。

由於比特幣採分散式數據庫，區塊鏈交易紀錄公開透明，也誕生了另類指標可作查看分析，更加可實時知道區塊鏈內情况，用來評估比特幣的價值和市場趨勢。

錢包結餘持幣時間反映市場信心

一）錢包分析

錢包結餘在分佈式帳簿下，每一個持幣者的結餘是可查看確認。這幾年來投資比特幣的比重增加，不論是持有多於1個、10個，甚至1000個比特幣以上的錢包仍然繼續長遠攀升。尤其是比特幣的市值超過5000億美元，不能忽視，可作為分散投資的另類資產。

已經多達100萬個錢包擁有超過1個比特幣以上，15萬個錢包超過10個。持有多於1000個比特幣為例，2018當年只有1600個錢包，今日已衝破2000+個了。

至於錢包持幣時間。現時68.3%錢包UTXO（可當未用結餘）持1年以上，29.1%更加持5年以上，繼續增加，沒有減少迹象。值得分析持幣5年以上者，已經歷上一次2021的超級牛市比特幣升至逾65,000美元，沒有賣出套現。可見到他們多強烈的長遠信心。

別一個可能性，因為比特幣只得2100萬個供應，而每天因各種原因（人為錯誤等）導致供應自然減少（Out of Circulation）。這是投資比特幣的其一風險，據聞已有300至600萬個比特幣永久遺失了，變相令到可流通幣更值錢。怎樣說都好，供應減少了，投資者繼續追求，長遠對價格升幅都是一件好事。

錢包實質結餘及持幣時間，是反映這批長期持幣者對市場前景信心的最佳指標。

二）錢包活躍情况（Active Wallet Address）

現在每月活躍的交易錢包有2600萬個左右，當中一半是新註冊錢包。查看歷史高位2017年12月，活躍錢包有3392萬，當時比特幣在上一個周期高達20,000美元。2021年1月，活躍錢包有3568萬個，比特幣達65,000美元。

從過去的數據來看，比特幣錢包地址的增長速度通常與比特幣市場的價格走勢密切相關。當比特幣價格上漲時，新的比特幣錢包地址數量也會相應增加。香港政府6月開始簽發更多虛擬資產交易所牌照（VASP），容許普羅大眾散戶參與，整體市場趨勢和政策法規都利於這個新興市場發展。

三）淨未實現盈虧狀態（Net Unrealized Profit/Loss，NUPL）

因為區塊鏈交易紀錄公開透明，可翻查每個錢包歷史、每個交易時間和當時的價格。NUPL可以作為一個市場情緒指標來分析整體錢包盈虧情况。

NUPL可當作整體盈虧比率。（現在市值-當時成交市值）/現在市值來計算，評估投資者目前是否處於盈利或虧損狀態。從歷史可以見到有個關鍵警戒點，當超級牛市瘋狂升至75%（七成半人都正在獲利），總會不久期內見盈利收割，骨牌沽貨。相反當多數投資者都處於虧損狀態-25至-50%，曾經在2015和2019年發生，新投資者入場趁低吸納，再次步進下一個牛市。今年2023年已經出現了，不知是否下一個牛市即將要開始呢？我看這個周期和比特幣獎賞減半有一定掛鈎，也是每四年一次，並創造出歷史新高。

總之，區塊鏈提供了多種指標來評估比特幣的價值和市場趨勢。除了傳統的價格技術分析圖表外，還有哈希率、交易量、交易手續費和市值等指標，可以提供更全面的市場分析和預測。因此，在進行比特幣投資或交易時，需要結合這些指標進行綜合分析，以獲得更準確的市場趨勢和風險評估，並制定更明智的投資策略。

區塊鏈101創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[仇詩豪 數碼講]