女性高管抬頭 擁社交思維優勢

明報記者 龍彩霞

港交所（0388）今年初修訂的《企業管治守則》及《上市規則》，要求上市公司於2024年底前董事會成員須性別多元，屆時所有在港上市公司的董事會最少有一位女性。按港交所統計數據，香港上市公司女董事比例近年正逐步提升，但翻查資料顯示，仍有逾兩成半未達到。獨立董事協會表示，部分行業上市公司，在尋找女性獨立董事時困難較大。港交所網站的統計資料顯示，擁有女性董事的上市公司比例在過去數年持續增加，未有女獨董的公司比例，由2019年的33.1%持續下降至2022年的26.5%，4年間累降6.6個百分點；上市公司女獨董的整體佔比，亦增至逾16%。

港大經管學院教授（管理及商業策略、經濟學）房育輝教授曾在報章有文章指，《哈佛商業評論》就這樣評論女性領袖的優點是她們較少自我推銷或邀功，亦沒有太大的野心或過於強勢。她們比能力相若的男性領袖更清楚自己的局限，因此在面對挑戰的時候會作更多準備。她們傾向運用變革型領導（Transformational leadership），意指她們更傾向以激勵人心的方式帶領下屬，以情商和智商雙管齊下領導，較少依賴賞罰來換取下屬的服從；她們更強調透過以身作則激勵下屬，改變他們的態度和信念。她們更會先人後己，更關注提升他人。另外，相比起男性領袖，女性領袖更願意指導和培養下屬。她們更有同理心，更會關懷下屬，更樂意建立個人聯繫。

紐約梅隆Hanneke Smits談管理概念

Hanneke Smits剛接棒成為30% Club全球主席，該會的目標是董事會和高級管理層的性別多樣性，而女性比例可以提高到至少30%。在Hanneke Smits的領導下，繼續擴大其國際影響力，在全球20個地方推展，充分認識種族、殘疾、性取向等。 該會培養真正包容性文化的組織——擁抱女性的文化，包括這些女性的外表、行為，重要的是，思維方式不同，才能充分發揮潛力，積極影響其員工、市場和社區。

另外，在投資領域中在不同時期都有其主題，例如2000年為科網股、2008年金融掛鈎產品及現時人工智能等，Hanneke Smits表示，由於多國都力爭2050年前實現碳中和目標，故未來投資主題一定是ESG（環境、社會責任及管治），但由於投資過程是漫長，故有機會被忽略。若投資者做好分析，去發掘令人興奮的投資機會。退休金作為長線投資，當然少不免或將ESG納入考量。事實上，無論政府或企業也推出綠色基金和ESG主題基金，這亦為退休人士作為退休前後的收入方案之一。

隨着市場波動繼續影響投資者的需求，紐約梅隆投資管理預測不斷變化的投資環境，例如在美國推出首批主題產品ETF。這批ETF投資策略中包括第一項將以innovation為主題，投資於尋求改變和顛覆生活和工作的企業。其次與非營利組織Girls Inc.合作，將着眼於確定能夠增強女性滿足其工作和個人生活責任和需求的能力的公司。當公司支持女性、培養相關文化及員工福利，相信該公司長遠來看有望取得更好的盈利，希望吸引投資者可以留意相關投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[管理之道]