陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真

「荀子•王制」云：「春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失時，故五穀不絕」。人生其實也不過是如此。有人說人生若夢、有人說人生如戲，但人生也像務農一樣，其實都是要順應天時，努力工作，最後就會有豐足的收穫而達至美滿的結果。

停止隨便動氣 不要多管閒事

退休者早已過了春耕夏耘的階段，現在正進入秋收冬藏的境界，如何漸入佳境？說易很易，說難也可以很難，就看自己的取捨了。

首先是要停止回憶過去，而要用自己現有的閒情去做自己喜歡的事；要停止隨便動氣，要予人可親的態度，不要和周遭的人關係緊張；要停止抱怨，要保持幽默，予人有正能量的感覺；要停止浪費時間，想做什麼就去做，不要再「等有時間」；不要孤芳自賞，要有適合自己的朋友圈；不要多管閒事，睜一隻眼閉一隻眼其實是大智慧；不嘮叨就不會令人厭煩；要開始停止存錢，不要再錙銖必較，而應該努力地對自己好一點；不要浪費，資金再累積是會有難度，因此不要令自己不切實際的欲望掩蓋了自己的本真。

「人生不再初相逢，洗淨鉛華也從容。年少皆有凌雲志，如今平凡亦英雄。」共勉之。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]