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梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸

【明報專訊】日圓近期大幅波動，早前因為央行指未有計劃改動政策而顯著受壓，但隨着日本財金官員表示密切關注匯市發展，引發市場出現干預的憂慮後，日圓隨即收復部分失地。

我們認為近期日圓疲軟至近半年低位或許是一個趁低吸納的時機。回顧自2023年3月中旬以來的市况，美元兌日圓上漲（或者是日圓疲軟）主要因為受美國政府債券收益率上升，以及市場預期日本央行不會在短期內收緊貨幣政策的推動。

日央行或最終撤YCC政策

然而，我們認為近期市場反應看來有些過度。我們的全球投資委員會預計，美國政府10年期債券收益率將在未來3個月降至3.5厘以下，並且隨着美聯儲第4季度開始降息，最終在2024年上半年跌破3厘。這些發展應該會推動美國和日本之間的利率差異走低，繼而令到美元兌日圓走低（或是日圓走強）。

我們還認為日本央行面臨最終廢除其極度鴿派的收益率曲線控制（YCC）政策，並將日本的基準利率調升回到正數區域的壓力仍然存在。上周日本財金官員舉行了一次特別會議，有官員表示，政府將在必要時，對日圓疲軟的走勢作出「適當回應」。這些評論增加了政府短期內進行干預的風險，以防止日圓過度疲軟。從技術角度來看，我們認為142.35是近期阻力位。美元兌日圓的初步支持在137.25，預期美元兌日圓在未來3個月將跌向134至135的區間。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]