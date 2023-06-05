moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身

【明報專訊】前「樂視LeTV」老闆賈躍亭從中國最大的互聯網視頻大佬，被敗走跑到美國重新發展他的電動車夢想。過去9年從創業、成績初現、展覽出錯、再接再厲、成功上市、被人出賣、遇上大鱷、險被出局到上周推出其FF 91 2.0。FF 91創業故事猶如宮廷連續劇，是那般的扣人心弦、驚心動魄。FF 91能否從Zero變成Hero目前還是未知數，但可以肯定的是賈總及其團隊的一顆創業心、對夢想的堅持，實在是我們創業朋友的榜樣。

Faraday Future（美：FFIE，以下稱FF）上星期發布售價30.9萬美元的FF 91 2.0 Futurist Alliance和生態產品aiHypercar+，並面向中美兩地開放預訂。賈躍亭認為FF 91 2.0的出現將重新提出行業發展趨勢的「新四化」。

iPhone在2007年面世，通過將電話、計算機和相機的結合，誕生了顛覆性新品類「智能手機」，一款iPhone就終結了擁有上百款手機產品的諾基亞帝國，並帶領人類進入移動互聯通訊時代。今天，汽車產業核心價值正在發生根本性變遷，由機械和硬件價值轉向軟件和AI價值。所以，FF相信未來的智能電車時代不再通過機械和硬件來滿足細分市場需求。「車」只是一個為用戶從A點往B點的一個載體，而通過軟件、AI及應用場景，按需求滿足用戶在行車中最佳旅程體驗。筆者也發現上星期約兩小時的發布會，FF用上了四分三時間解說AI智能車的應用功能，反而沒有花上太大篇幅在傳統的硬件及機械性能上。

FF是最早提出汽車產業技術變革的「四化」的智能電動車企，打造出全球唯一的出行新物種FF 91，開創了智能電動的四化出行時代。現在，隨着FF的發展正式進入2.0階段，FF認為未來塔尖出行產業技術與產品變革趨勢將向全AI、全Hyper化、全能化、共創化的新四化方向發展。

向新四化發展 影響未來汽車業

1）全AI化：產業發展已經從硬件定義汽車、軟件定義汽車進入到AI定義汽車時代。未來塔尖出行產品必須滿足端到端的全維度AI化，並且每一個技術平台和技術系統的所有模塊，都要高度AI化；

2）全Hyper化：即動力引擎Hyper+多矢量，AI硬件Hyper和AI引擎Hyper，除了對於車輛動力引擎Hyper能力和多適量技術能力的追求之外，塔尖用戶對AI硬件Hyper、AI引擎Hyper的渴望將不亞於對動力引擎Hyper的需求；

3）全能化：不僅是機械維度的全能化，把超級跑車、轎車和SUV的核心性能All-In-One。更是矽基維度的技術平台跨域多系統All-In-One；

4）共創化：通過技術開放模式賦能平台，集合全社會更多開發者的知識和智慧協同研發，實現技術架構和技術成果的共創共享。

FF還發布了以FF AI為驅動力的下一代技術架構：FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0。該技術架構為打造全AI、全hyper、全能、共創的極智科技奢華塔尖產品而生，將成為解决未來出行產業塔尖用戶所有核心痛點的下一代技術架構。

「6x4」指的是FF六大技術平台和四大技術系統的垂直整合與橫向打通。六大技術平台是指：FF OpenApp、FF aiOS 2、FF aiHW 2.0、FF Mechanical、FF Cloud、FF AI。FF在平台層把共同屬性模塊橫向打通，將技術能力發揮到極致，實現多技術系統支撑的全能化。

而四大技術系統包括：Magic All-In-One、Hyper Multi-Vectoring、3rd aiSpace、FF aiDriving。在系統層把不同平台模塊垂直整合，將性能實現到極致，實現跨平台集成的Hyper化。通過平台技術賦能系統技術，整合AI實現用戶價值。

在「FF aiHyper 6x4 Technology Architecture 2.0」超級技術架構加持下，FF用AI重新定義了汽車，並重新打造出了智能電車塔尖產品的全新品類及核心標準。

什麽是「全能aiHypercar」？aiHypercar是以產品技術、用戶價值和行業對標這三個維度來區別。一直以來，Hypercar被公認為是性能和售價都在市場塔尖1%的產品，只有性能在1000匹馬力以上，且動輒超百萬美元售價的車稱為Hypercar。而未來的Hypercar將從傳統機械Hyper和矽基Hyper兩個維度重新定義一標準：全能aiHypercar+。

發布會後，網上對FF 91 2.0充斥不少評論，好壞參半。可能因賈總關係，FF 91 2.0成為國內多個平台當天熱搜之一。筆者暫不推測FF 91 2.0能否成功，但可以肯定是FF管理層對汽車業的頂層思維從傳統的機械與硬件，提升到智能及用戶旅程體驗，這絕對會影響未來汽車業發展的主要因素。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]