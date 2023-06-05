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何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999

標籤：何啟聰

【明報專訊】美債務上限問題暫時解決，港股上周五跟隨外圍急升，恒指高位曾急升逾800點，一度重上萬九點關，收市升逾730點，重上10天線，終結兩連跌，不過萬九關得而復失；短線觀望進一步上試200天線約19,287點機會，並觀望18,500點能否重建支持。

科技股顯著反彈，騰訊（0700）周五高開近4%後升幅擴大，並重上330元水平，收市升近6%，以全日高位334.2元收市。收復10天線及20天線後，向上觀望上試50天線347.1元的機會，支持或上移至參考250天線315.4元。騰訊重上330元，好倉難免吸引資金獲利，資金反手部署淡倉，看淡或可考慮騰訊認沽證（13917），行使價303.68元，2023年7月到期，實際槓桿約11.3倍。追貨資金暫較克制，傾向考慮輕微價外認購證，觀望到價機會。看好或可留意騰訊認購證（19999），行使價356.201元，2024年3月到期，實際槓桿約4.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]