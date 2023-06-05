何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999

科技股顯著反彈，騰訊（0700）周五高開近4%後升幅擴大，並重上330元水平，收市升近6%，以全日高位334.2元收市。收復10天線及20天線後，向上觀望上試50天線347.1元的機會，支持或上移至參考250天線315.4元。騰訊重上330元，好倉難免吸引資金獲利，資金反手部署淡倉，看淡或可考慮騰訊認沽證（13917），行使價303.68元，2023年7月到期，實際槓桿約11.3倍。追貨資金暫較克制，傾向考慮輕微價外認購證，觀望到價機會。看好或可留意騰訊認購證（19999），行使價356.201元，2024年3月到期，實際槓桿約4.4倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]