摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801

美股三大指數近日走勢向好，當中以科技股表現最為突出，重磅股蘋果公司（美：AAPL）周四升抵180美元，逼近歷史新高，至於近期備受關注的晶片商英偉達（美： NVDA）亦重拾升勢。納斯達克100指數挑戰14,500點關，創去年4月以來收市新高。

如投資者希望部署美國科技股表現，可利用窩輪及牛熊證。看好可留意納指牛（49801），收回價13,600點，實際槓桿約12倍。如認為後市有下跌空間可留意納指熊（49780），收回價15,500點，實際槓桿10。

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