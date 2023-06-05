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摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801

【明報專訊】美國費城聯儲銀行總裁哈克表示，雖然通脹回落速度令人失望，但聯儲局至少在6月應毋須加息，他認為聯儲局應該至少暫停調高基準利率一次，以觀察利率接連攀升後的通脹變化。哈克今年在聯邦公開市場委員會擁貨幣政策投票權。觀察芝商所FedWatch工具，截至本港時間上周五下午3時，利率期貨反映市場預期聯儲局本月暫停加息機率逾70%。

美股三大指數近日走勢向好，當中以科技股表現最為突出，重磅股蘋果公司（美：AAPL）周四升抵180美元，逼近歷史新高，至於近期備受關注的晶片商英偉達（美： NVDA）亦重拾升勢。納斯達克100指數挑戰14,500點關，創去年4月以來收市新高。

如投資者希望部署美國科技股表現，可利用窩輪及牛熊證。看好可留意納指牛（49801），收回價13,600點，實際槓桿約12倍。如認為後市有下跌空間可留意納指熊（49780），收回價15,500點，實際槓桿10。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]