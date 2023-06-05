陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市

費城聯儲銀行5月製造業指數為負10.4，市場預期為負19.8，前月為負31.3。美國經濟已步履蹣跚，但聯儲局部分成員仍強調通脹太高，必須加息。聯儲局理事和副主席提名人傑斐遜指出，通脹方面可能正在放緩，但在政策緊縮過程中判斷聯儲局加息的全部影響，仍然為時過尚早。通脹仍然過高，從某些方面來看進展一直在放緩。除了能源及食品，通脹方面的進展仍然是一個挑戰，特別是在住房之外的廣泛服務領域，無明顯下降迹象。服務業在經濟中佔據很大比重，價格一直在快速上漲。傑斐遜認同，今年經濟經已大幅放緩，但聯儲局迄今為止加息的影響可能尚未完全顯現，最近銀行業的壓力可能帶來下行風險。歷史表明貨幣政策產生效用需要有長時間及滯後，一年時間不足以讓需求感受到加息的全部影響。

達拉斯聯儲銀行行長洛根表示，6月聯儲局議息會議上暫停加息理由目前尚不清晰，她對通脹控制缺乏進展表失望，物價尤其在剔除波動較大食品和能源之後，下跌速度不夠快，勞動力市場仍吃緊，對薪資構成壓力。

筆者覺得，經濟欠佳，但為了打擊通脹而加息，對經濟是雪上加霜，各主要央行再加息將傷害全球樓市及股市等投資市場。美國息口經已超過5厘，可暫停加息一段時間，讓累積加息力量發揮。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]