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陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市

標籤：陳永傑

【明報專訊】一年多以來，美國聯儲局連環大幅加息超過5厘，美國通脹經已回落至4.9%，與目標2%相差仍遠。縱使眾多大企業裁員，消費顯著走弱，聯儲局仍打算在6月及稍後加息一兩次，企圖將通脹盡量壓低。美國經濟漸見乏力，再加息只會造成更快減息救市，打算投資於全球樓市及股市的人士，宜有隨時出擊的準備。

費城聯儲銀行5月製造業指數為負10.4，市場預期為負19.8，前月為負31.3。美國經濟已步履蹣跚，但聯儲局部分成員仍強調通脹太高，必須加息。聯儲局理事和副主席提名人傑斐遜指出，通脹方面可能正在放緩，但在政策緊縮過程中判斷聯儲局加息的全部影響，仍然為時過尚早。通脹仍然過高，從某些方面來看進展一直在放緩。除了能源及食品，通脹方面的進展仍然是一個挑戰，特別是在住房之外的廣泛服務領域，無明顯下降迹象。服務業在經濟中佔據很大比重，價格一直在快速上漲。傑斐遜認同，今年經濟經已大幅放緩，但聯儲局迄今為止加息的影響可能尚未完全顯現，最近銀行業的壓力可能帶來下行風險。歷史表明貨幣政策產生效用需要有長時間及滯後，一年時間不足以讓需求感受到加息的全部影響。

達拉斯聯儲銀行行長洛根表示，6月聯儲局議息會議上暫停加息理由目前尚不清晰，她對通脹控制缺乏進展表失望，物價尤其在剔除波動較大食品和能源之後，下跌速度不夠快，勞動力市場仍吃緊，對薪資構成壓力。

筆者覺得，經濟欠佳，但為了打擊通脹而加息，對經濟是雪上加霜，各主要央行再加息將傷害全球樓市及股市等投資市場。美國息口經已超過5厘，可暫停加息一段時間，讓累積加息力量發揮。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]