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廖偉強：住宅需求必增加

標籤：廖偉強

【明報專訊】樓價由年初至今仍然維持升幅，幅度徘徊在5%至6%左右，但二手住宅市場的成交量已經連續3個月下滑，目前每個月只有不足3000宗水平，買家開始擔心樓價會否走回頭路，重現去年的跌勢，所以很多買家在這個時候入市將會更加審慎。

至於發展商方面，因市場上買家的數字略顯不足，為了增加競爭力及搶佔二手市場的份額，唯有在定價方面採取相對克制的策略，甚至以提供其他的優惠作出變相減價，期望在這個牛皮市的階段，爭取更加多的成交，帶動業績。

地產代理方面，形勢更加險峻，去年度市况表現不穩定，已導致生意不足，虧損嚴重。踏入今年度市况剛剛轉好，在第一季度亦得到不錯的業績，但進入第二季度之後，生意又再次趨向不穩定，稍一不慎，又再重回虧損的邊緣。地產代理的士氣當然受損，可能部分成績不理想區域的地產代理，又再一次面臨被淘汰的階段。

那麼說，到底地產市場是否又再重現死氣沉沉的階段？筆者認為絕對不是，原因很簡單，香港政府在今年度大力輸入人才，相信未來的幾個月內，已經審批的內地人才會陸續來港，而且有關計劃的人才數量仍會不斷增加。這批人才的數量絕對不少，對香港的經濟有很大的推動作用，對香港的住屋需求更加是必然的。

筆者認為，今天的供應充足，就是明天的供應不足，受惠專才來港，確切住屋需求必然大增，相信短期之內，住宅租金將會被推上，而樓價隨之亦會有同步的效應。

因此，大家毋須對下半年的樓市過於悲觀，最困難的疫情及封關已跨過了，現在是部署迎接新買家的最佳時機！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]