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馬泰陽：家居裝修的學問

標籤：馬泰陽

【明報專訊】過去一周，本港樓市最熾熱的話題，必定是將軍澳日出康城首都一個3房單位被指拆走部分主力牆事件。大廈其他住戶擔心影響樓宇結構安全，屋宇署亦隨即展開調查，事後五大銀行暫停對該單位的物業估價。

據本行前線員工表示，事件曝光後，該屋苑二手睇樓量急挫，有準買家睇樓時亦明言會暫緩參觀涉事單位座數物業。外外，由於屋宇署已向單位發出Building Order（即「違例建築物命令」)，換言之有機會影響新買家承做按揭條款，即使日後單位內的違規情况已得到解決，並得到政府相關的部門認可後，該單位於未來仍有可能出現折讓，或者估價不足的情况。

事實上，主力牆的主要作用是承受重力和抵擋風力，同時也是樓宇結構中的重要支撐部分。如果主力牆被拆除，整個樓宇的結構系統將失去平衡，可能會導致樓宇的變形、傾斜、甚至倒塌等嚴重後果。因此，在進行任何樓宇裝潢或結構改造工程時，除遵守相關的法律和建築標準，專業人士的評估和建議也是非常重要的。

筆者認為，準買家購買心儀的二手單位前，可向業主及地產地理了解單位狀况，亦可透過圖則了解物業有否曾經進行違規工程，裝修前如發現有任何懷疑或不確定的地方，應該及時諮詢專業人士的意見，事事謹慎小心，業主才可避免日後出現各種「頭痕問題」。家居裝修絕對是一門學問，有不少的買家或業主，不論從一手或二手買入單位，都會有機會將單位重新裝潢，除了主力牆等有關物業樓字結構需要注意外，還需要是否合乎該棟樓宇的公契及條例，例如若要改裝廚房為開放式，就必須具備相關的防火設備，否則有機會令單位及大廈的保單失效。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]