陳茂波：考慮放寬首置按揭成數 無意調整辣招 業界倡回復七成按揭助上車

明報記者 陳偉燊

陳茂波昨日在回應立法會議員龍漢標（地產及建造界）提問會否取消現行樓市的需求管理措施時指出，在現時樓市的供應相對有限，政府會在市民買樓自住方面作優先配合，當中為了令首次置業購置中小型住宅者「上車」容易些，可能放寬按揭成數。他說：「可能的話，再寬鬆一下」。他強調，政府會繼續密切留意市場情况，暫時無意放寬管理需求措施。對於發展商收購舊樓重建發展先行繳稅後退還方面，他不諱言會影響收購方的現金流，但是強調最終會退回給發展商。

早前已降從價印花稅階

本報曾經致電金融管理局及按揭證券公司查詢，均表示無回應。在陳茂波醞釀減按揭成數一招前，政府及金管局已經着手在按保門檻、向申請按揭人士調低壓力測試參考假設的按息升幅，以及調整買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅稅階等多方位減輕市民上車壓力（見圖）。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然去年已將按揭保險樓價上限放寬至1920萬元，但是由於始終按揭保險計劃涉及按揭保險費，令上車負擔增加。因此建議政府為首置人士回復辣招前沿用已久的七成按揭上限樓按措施，令首置客可選擇以三成首期免按保零保費置業，減輕上車負擔。

經絡籲放寬買樓花按保樓價上限

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，政府可因應時機，放寬首置人士購買樓花的按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元放寬至800萬元；而承做最高八成按揭貸款由樓價上限由600萬元放寬至1000萬元。他表示，若果政府可有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用。

他假設一個800萬元樓價的樓花單位，現時只能承做六成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至九成，即可減少240萬元的首期開支，減幅達75%。假設一個1000萬元樓價的樓花單位，現時只能承做五成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至八成，即可減少300萬元首期開支，減幅達60%。