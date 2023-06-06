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財新服務業PMI連續5個月擴張

【明報專訊】財新昨日公布經季節性調整後的5月服務業PMI報57.1點（見圖），好過市場預期的55.2點，今年來均處於擴張區間，較4月上升0.7個百分點，顯示內地服務業經營活動進一步強勁復蘇，與官方非製造業PMI雖仍在擴張區間，但按月下跌1.94點的走勢相反，繼製造業PMI後再現分歧。財新智庫高級經濟學家王喆表示，後疫情時代市場環境改善，市况和客戶需求預期進一步改善，是服務業企業保持樂觀原因之一，不過服務業經營預期指數已連跌四個月，已降至歷史均值以下。

服務業分類指數方面，財新指服務業新接業務總量，在5月增速創2020年11月以來第二高，受訪企業反映防疫限制取消後，需求持續改善，顧客數量不斷增加，企業用工規模也連續第四個月擴大，不過5月增速放緩至小幅水平，為當前擴張期內最弱增速。財新綜合PMI按月上升2點至55.6點，財新指生產、需求和出口悉數擴張，生產預期指數維持擴張，但較4月降3個百分點。受製造業拖累，就業出現收縮。

新訂單放緩 港PMI降至50.6點

此外，5月香港PMI報50.6點，按月降1.8點，雖然私營經濟好轉，但為今輪擴張期的低位。來自內地需求強勁，但新訂單增長仍為1月以來最慢，並自去年11月以來整體僱員人數首次下降。標普全球財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟第二季中段增長動力減弱，主要由於新增訂單的重啟效應減弱，因為需求降溫，企業亦調整員工規模。另外，雖然企業續看好來年業務，但對需求顧慮上升，整體樂觀程度降至6個月低位。