大摩下調恒指明年中目標逾一成

大摩維持給予中國股市「增持」評級，下半年可望再度跑贏大市，大摩又預期內地官方將於本月底或下月初，推出新一輪刺激措施，隨着就業情况和居民收入改善，經濟復蘇下半年由消費帶動會更為明顯，市場不再調低企業盈利預期，地緣政治則有迹象顯示中美有望重啟直接對話的向好因素。

看好消費者服務耐用品服裝股

投資主題方面，大摩指內地經濟復蘇由消費帶動，看好消費者服務、耐用品和服裝股，亦看好除汽車以外的非必需消費品，特別是電商可受惠盈利穩健、回購加強和企業架構重組。個股方面，大摩看好新秀麗（1910）、華虹半導體（1347）、安踏（2020）、美團（3690）、香港電訊（6823）和紫金（2899），以及阿里巴巴（9988）和中通快遞（2057）ADR，惟剔除內房龍湖（0960）。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告繼續看好中國、韓國及泰國市場。雖然內地經濟增速或在本季見8%高位，但不代表需降低中國相關配置，隨着企業盈利改善及地緣政治不確定趨明朗，短期內可提振市場信心，支持中國股市今年獲中雙位數升幅。