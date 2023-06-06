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大摩下調恒指明年中目標逾一成

【明報專訊】經高盛上周調低MSCI中國，以及香港指數目標後，摩根士丹利昨發表半年報告，預測明年中恒指、MSCI中國及國指等指數水平，均較其預測的今年底目標價有所下跌。當中恒指明年中的目標價定為21,500點，雖然較昨日收市高12.52%，但相對其去年底定下的今年底目標價24,500點低12.24%，反映企業盈利復蘇較預期延遲、人民幣疲弱，以及地緣政治存在不確定性的影響。大摩預期恒指至明年中最佳情况可見23,300點，最差則見14,300點。

大摩維持給予中國股市「增持」評級，下半年可望再度跑贏大市，大摩又預期內地官方將於本月底或下月初，推出新一輪刺激措施，隨着就業情况和居民收入改善，經濟復蘇下半年由消費帶動會更為明顯，市場不再調低企業盈利預期，地緣政治則有迹象顯示中美有望重啟直接對話的向好因素。

看好消費者服務耐用品服裝股

投資主題方面，大摩指內地經濟復蘇由消費帶動，看好消費者服務、耐用品和服裝股，亦看好除汽車以外的非必需消費品，特別是電商可受惠盈利穩健、回購加強和企業架構重組。個股方面，大摩看好新秀麗（1910）、華虹半導體（1347）、安踏（2020）、美團（3690）、香港電訊（6823）和紫金（2899），以及阿里巴巴（9988）和中通快遞（2057）ADR，惟剔除內房龍湖（0960）

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告繼續看好中國、韓國及泰國市場。雖然內地經濟增速或在本季見8%高位，但不代表需降低中國相關配置，隨着企業盈利改善及地緣政治不確定趨明朗，短期內可提振市場信心，支持中國股市今年獲中雙位數升幅。