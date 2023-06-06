人幣雙櫃台如期推出 港交所：首批涉21股份

首批19隻推出人民幣櫃台股票的藍籌股（上市編號全為港元櫃台之前加「8」），包括騰訊（80700）、阿里巴巴（89988）、美團（83690）、小米（81810）及京東（89618）等市場合稱ATMXJ的重磅科網藍籌，以及友邦（81299）、中移動（80941）及港交所（80388）；重磅科網股中還有快手（81024）及商湯（80020）兩隻非藍籌股份的人民幣股票櫃台同日應市。市值約萬億元的重磅藍籌中，暫只有匯控（0005）仍未申請增設人民幣股票櫃台。

本報統計至今共有24家上市公司已申請增設人民幣櫃台，交易首日暫有3家缺席，包括平保（2318）、比亞迪（1211）及長城汽車（2333）。港交所上月公布的資料中表明，會根據市值、交易流動性、雙櫃台莊家於其人民幣櫃台提供流動性的潛在興趣，以及市場就雙櫃台交易及交收的支援是否準備就緒等主要標準，決定指定或撤除雙櫃台證券。換言之，人民幣櫃台申請並非來者不拒。

首階段9券商獲「雙櫃台莊家」執照

另港交所同時公布首批9家雙櫃台市場莊家名單，包括中銀國際、中金香港、中信里昂及國泰君安，其他市場莊家多為活躍於ETF及期權交易的交易商。

港交所表示已於6月2日的端對端測試環節，並於5月27日及6月3日成功完成實習環節，為券商參與者而設的「推出前測試」將於6月17日（周六）進行，交易所強烈鼓勵券商參與者參與該測試。人民幣櫃台交易測試並非強制要求，經紀行可選擇不參與人民幣櫃台交易，據了解，不少中小型經紀行至今未曾參與測試，或無意在首階段參與人民幣計價股票交易。

明報記者