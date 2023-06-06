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梁鳳儀：今年推進基金在岸化策略

標籤：經濟

【明報專訊】證監會行政總裁梁鳳儀表示，年初至今，市場有復蘇迹象。證監會的策略會聚焦四個範疇，包括將香港打造成為通往內地的主要橋樑、提供多元化的投資產品、推進基金在岸化策略，以及應用科技來提升金融服務與回報。

梁鳳儀出席香港投資基金公會年會演說時稱，香港在去年底扭轉困局，超過400家領有第9類牌照（提供資產管理）的持牌法團，今年第一季資產管理收入按年持平，對比在去年每季均錄雙位數按年跌幅，情况明顯改善。其次，在港註冊成立基金的資產淨值，已從去年第三季低位反彈並回復增長，並連升兩季至近1750億美元水平。

聚焦ESG虛擬資產人幣計價產品

在與內地互聯互通機制方面，梁鳳儀稱，中港基金互認安排、ETF（交易所買賣基金）通及理財通，有需要拓展規模、擴大產品範圍和放寬限制，以進一步打開資金流入的空間。

產品方面，將聚焦三範疇，即ESG（環境、社會及管治）、虛擬資產及人民幣計價產品。截至3月底證監會認可ESG基金數目，按年升逾50%至188隻，資產管理總值亦增6%至1500億美元。證監會將為資產管理業，發布有關委聘ESG服務提供者指引。證監會針對虛擬資產交易平台的新發牌制度，梁稱市場反應積極正面，暫收到2家持有自願牌照的交易平台申請牌照，當局正在審理。證監會今年內會落實引入涵蓋基金存管服務的第13類受規管活動制度。