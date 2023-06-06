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沙特減產百萬桶 油價曾升3% OPEC+延長削產協議至明年底

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）宣布延長現行減產幅度至明年底，而油組領袖沙特阿拉伯更自願於7月起將每天產量額外減少100萬桶，意味沙特每天總產量將由5月的1000萬桶，降至900萬桶，是2021年6月以來最低，以阻止油價跌勢。國際油價昨曾升超過3%，午夜前升幅收窄。布蘭特期油由每桶78.73美元的高位，回落至每桶77美元以下；紐約期油由每桶75美元左右，回落至每桶72美元左右。市場人士指出，原油庫存減少需時，沙特的自願減產，不大可能即時推動油價大幅上漲，但稍後供應將逐漸趨緊，未來將為油價帶來支持。

美國非農數據遠勝預期之際，昨晚公布的美國5月服務業PMI終值為54.9，擴張幅度是去年4月以來最高。不過同於昨晚公布的美國5月ISM非製造業指數卻降至50.3，數值是今年以來最低。商業活動及訂單下滑，物價支付指標更創3年新低。美股3大指數早段窄幅上落。蘋果（美：AAPL）凌晨舉行全球開發者大會（WWDC）前，股價漲至184.32創新高。

美ISM非製造業指數今年最低

OPEC+與會代表透露，沙特原本推動一些成員國減產，但面臨部分國家頑強抵制，尤其是一些非洲產油國。經多個小時激辯，終議決產量目標不變，只有沙特自行進一步減產。雖然阿聯酋明年配額獲提升，但部分非洲國家將被減去一些未用配額，以維持OPEC+此前的減產幅度。

OPEC+去年10月議決將每天產量減少200萬桶，部分成員國於今年4月再自願額外減產166萬桶。366萬桶的減幅，相當於全球每天原油需求的3.6%。諮詢公司Rystad Energy指出，連同全球最大石油出口國沙特最新公布的額外減產措施，7月的油市供應缺口可能擴大至每天逾300萬桶。

OPEC+供應全球約四成的原油。由於迹象顯示環球增長可能放緩，並抑制能源需求，促使OPEC+限制產量支撐油價。星展銀行（新加坡：D05）能源部門負責人Suvro Sarkar表示，沙特較多數成員國熱衷於將油價維持在每桶80美元以上，這對平衡其財政預算至關重要。

分析：供應趨緊 有利油價

澳洲聯邦銀行（澳：CBA）分析師Vivek Dhar指出，沙特通過減產來維護油價，今年稍後油市更易面臨供應短缺，即使考慮到中國需求可能僅溫和復蘇，布蘭特期油價格在第四季也將漲至每桶85美元。

高盛（美：GS）分析師指出，對油市「適度看漲」，具體取決於沙特將在多長的時間內，將每天產量維持在900萬桶的水平。高盛預測，今年底布油價格在每桶95美元左右。澳新銀行（澳：ANZ）表示，原油價格強勁反彈的可能性已大幅上升，倘美聯儲暫停加息，且宏觀經濟逆風緩解，預計下半年石油供應將大幅收緊，維持布油今年底目標價在每桶100美元。

（綜合報道）

[國際金融]