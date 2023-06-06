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日經重上32000關 33年來首次

【明報專訊】投資者預期日本央行維持超級寬鬆政策提振經濟，押注日本股市持續強勢，加上美國債限危機解決，投資者的風險偏好加強，資金繼續流入日本股市。日經指數昨升2.2%，收報32,217.43點，是1990年7月以來，首次收報於3.2萬大關之上，今年以來升幅超過25%。東證指數昨天亦升1.7%，收報2219.79點，同樣創33年新高，今年以來升超過18%。日本兩大股指今年以來已跑贏標普500指數的12%升幅，在全球主要股指中，表現僅次於升幅達27%的納指。

立花證券研究部主管Shigetoshi Kamada指出，受美股上周的升勢提勢，資金繼續流入日本的風險資產，由於預計日本央行將維持超低利率，令日本股市比美國股市處於更有利的位置。

家庭存款56萬億 部分或投入股市

儘管美聯儲可望在下周宣布暫停加息，惟強勁的非農數據，預示美聯儲將在較長時間維持較高利率水平。美匯指數昨維持在104以上，日圓兌每美元昨跌穿140關口，對汽車、機械等出口板塊，以及旅遊業板塊繼續起推動作用。

日本服務業活動繼續擴張，5月服務業採購經理指數（PMI）終值，由4月的55.4升到55.9創新高，連續第9個月處於50榮枯線以上的擴張水平。商業樂觀情緒保持在紀錄高位附近，服務企業連續第4個月聘請更多員工，創造職位的速度為2007年9月來第二高。成本價格和服務收費持續上漲，但增速較4月放緩。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti指出，防疫措施鬆綁後，旅遊需求顯著增強，這上升趨勢可望在中短期內持續。此外，日本通脹上升，將影響當地投資者的取態。控制東京證交所和大阪交易所的日本交易所集團（JPX）CEO山道裕己指出，通縮時代是現金為王，但隨着通脹上升，將推動日本進入新時代，可能吸引更多家庭將儲蓄從低收益的銀行存款轉出，投入股市尋求回報。現時日本家庭銀行存款高達1000萬億日圓（約55.8萬億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]