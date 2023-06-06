內企冀創藍海 力推氫燃料電池單車

然而，有內地企業近年卻將氫燃料電池應用到消費端的自行車（單車）上，以配搭家用製氫機和快速「換氫」作招徠，希望打開一個全新的局面。究竟這種產品能不能「火」？

捨棄高成本加氫站網絡

近年，在上海交易所上市的永安行科技股份有限公司（Youon Technology）（SH.603776）已經先後推出了Y200、Y400、Y600、Y800等至少4款氫燃料電池單車（自行車）。四者的最高時速都是大約22至23公里，續航力則由40公里、45公里、70公里至80公里不等。但最引人注目的還是永安行似乎決心繞過這行業之前的死結──成本居高不下的加氫站網絡模式，將製氫、加氫和換氫的責任化整為零，全部交回給消費者。

用家10秒即可自行更換儲氫棒

該公司在這幾款氫燃料電池單車中採用了可以輕易更換儲氫棒的設計，號稱只需10秒，甚至3秒，就能夠換上一支新的儲氫棒（即所謂「10秒換氫」和「3秒換氫」）。

至於替換下來的儲氫棒，用戶則可以將它放進配套的小型家用製氫機中補充氫氣。

這些小型家用製氫機以太陽能或電力將水電解來產生氫氣，但其功率很低，製氫速度很慢，大約5小時才可以為一支儲氫棒充滿氫氣，即是製造出數十克重的氫氣，亦即相當於產生大約40公里的續航力。

售價9000多至1.2萬多元

不過，由於用戶至少有兩支儲氫棒梅花間竹地替換，所以製氫時間長也不是太大問題。

至於售價方面，一部氫燃料電池單車連一部小型家用製氫機和兩支儲氫棒，售價為9000多元至1.2萬多元人民幣。

無可否認，永安行放棄強推氫燃料電池汽車，轉攻能量要求低得多的氫燃料電池單車，並採用小型家用製氫機和更換儲氫棒的模式，有其聰明之處。

而驟眼看來，那幾款氫燃料電池單車的最高時速和續航力等數據也好像不過不失，和鋰電池驅動的電動單車（電動自行車）相差無幾，大家都是時速25公里以內，續航力數十公里。可是，若細心觀察和比較，就會發覺，前者和後者相比，不論在舒適度還是外觀方面，都實在有些距離。

性價比仍不及電動單車

這是因為，永安行的氫燃料電池單車的基本構型仍然有如普通腳踏單車般簡陋，仍然是「人包鐵」。

而相比之下，由鋰電池驅動的電動單車只要售價在4000元人民幣上下的，其構型就已經有如一部縮水的電動摩托車（俗稱電動綿羊）般（只是速度和續航力沒有正式的電動摩托車那麼高），椅墊、避震、儀表、儲物箱、手機App等都全部齊備和明顯較為優勝。

換言之，永安行的氫燃料電池單車方案雖然看來自主性頗高，但其構型卻較為簡陋，性價比要低一截，其套餐售價（連同小型家用製氫機）足足比一般鋰電池驅動的電動單車高出大約一倍。

有些試用過的消費者表示，永安行的氫燃料電池單車的設計概念較為接近「助力車」，即氫燃料電池只是提供部分動力，用戶最好是自己也同時踩動腳踏，尤其是在起動時。

難吸引外賣員速遞員採用

個人認為，無可否認，永安行的氫燃料電池單車方案有其創意。但暫時來說，在性價比、舒適度、方便程度等幾方面，它仍然明顯比鋰電池驅動的電動單車遜色，很難吸引外賣員和速遞員這兩大群體採用。當然，相信這亦和兩者現時的產量懸殊有關。或許，至少要等到氫燃料電池單車的產量比較大，而家用製氫機的技術又比較成熟，成本可以大幅壓縮時，兩者的性價比才能夠明顯拉近。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]