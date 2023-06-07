總商會：七成企業稱員工流失因移民 另有因尋求更高待遇 促引進各行業中低層員工

明報記者 鄭律銘

總商會在今年4月17至28日期間成功訪問了196家企業，涉及銀行及金融、專業服務、銷售、客戶服務及業務拓展等22類行業，當中54%受訪企業的員工規模超過200人。

74%受訪企業人才短缺

調查結果顯示，74%受訪企業表示面對人才短缺問題，當中逾八成表示問題至少已經持續一年（見圖1），企業反映員工流失與多項因素有關（見圖2）。梁兆基表示，本港勞動人口在2019年高峰時約有400萬人，目前跌至370萬至380萬人，當中與離港相關佔大部分原因；調查顯示七成受訪企業稱員工流失與移民有關、兩成因赴海外工作；調查亦反映員工流失最主要原因是尋求更高的薪酬（79%），梁兆基認為屬勞動人口減少後衍生的現象。

20萬至50萬年薪工種最缺人

職級類別方面，59%受訪企業反映最缺人手的工種年均底薪為20萬至50萬元（見圖3），反映勞動市場尤其缺乏初級至中層職位。梁兆基稱，本港勞動力不足已嚴重影響本地經濟發展，以機場相關職位為例，2019年員工人數約7.5萬人，現僅有5.2萬至5.3萬人，較當時少約三成，影響本港國際航班運力恢復。他指本港依賴對外遊客或商貿，運力未回復，將影響經濟增長動力。

指「人才清單」擴至51專業

方向正確

為紓緩人才不足，有83%受訪企業以加薪應對，但梁兆基認為無助解決本港勞動力短缺。他解釋，加薪只是令勞動力轉向財力較強的企業，易造成不良競爭，長遠勞動成本增加將轉嫁消費者。梁兆基期望政府的輸入勞工政策着眼於中低層員工，與引入專才政策分開處理；他提到政府上月中公布擴大「人才清單」涵蓋的專業範疇由13項增至51項，是朝正確方向，惟實際效果仍待觀察。至於高才通計劃，他指相關人才有一定的薪金門檻，對紓緩中低層人手短缺作用有限。