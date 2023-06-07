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「摩笛」唱好兩桶油 稱受惠沙特減產

標籤：經濟

【明報專訊】摩根士丹利又再吹奏「摩笛」，最近兩日連環吹奏「中字頭」股份，先後發4份策略報告，均選中資股為心水，當中料沙特阿拉伯石油減產可於未來半個月推高中石油（0857）、中海油（0883）股價，以昨日收市價計，兩桶油距目標價仍有近兩成水位。

距目標價有18%潛在水位

據大摩報告，隨着沙特公布下月起額外每日削產100萬桶石油，料有六成至七成機會中石油、中海油於未來15日升至目標價，分別為6.5元與14.14元，評級為「增持」。

中資油股的策略報告於周一發出，昨日中石油漲2.6%至5.51元，中海油微升0.2%至12.22元，並非摩笛吹奏對象的中石化（0386）亦跟升1.4%。以昨日收市價計，中石油、中海油距摩笛目標價均有約18%水位。

另外大摩唱好時代電氣（3898），對中車（1766）則給予「中性」評級，目標價4.6元，較昨收市價低約4%水位；大摩給予時代電氣「增持」評級，目標價45元，較昨收市價的潛在升幅高達46.1%，預料未來15日股價上揚。

時代電氣受惠採購超預期

大摩指出，主因是中鐵總局早前公布，採購時速350公里復興號智能配置動車組103組，金額約200億元人民幣，數量超出預期，採購金額亦相當於中車去年自動車組收入七成。中鐵總局另採購483部機車，亦較2021年的451部多。