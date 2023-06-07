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國泰月底還清政府遞延股息15億 稱毋須動用78億過渡貸款融資

【明報專訊】國泰航空（0293）宣布於本月底償還15億優先股的累計遞延股息，並表示毋須動用政府提供的78億元過渡貸款融資，又指有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。按規定，當國泰付清所拖欠的優先股息後，今年中期業績理論上可恢復派發普通股股息的可能。

明報記者 黃志偉

稱在適當時候贖回優先股

香港政府在2020年6月認購國泰的優先股，並提供過渡貸款融資，包括195億元的優先股及認股權證及78億元的過渡貸款融資，國泰同時透過供股集資逾百億元（見表1）。當中優先股部分，其股息逐年遞增，並每半年支付一次，首3年年利率3%、第4年5%、第5年7%，餘下年期為9%（見表2）。國泰過去先後5次延期償還政府股息，令累計未償還股息達15億元，而今年為國泰償還股息的第3年，下一個計息日為8月，亦是3%股息的「最後限期」，故對國泰來說，有極大「誘因」於下一次派息日前盡量降低本息金額。國泰目前僅計劃償還過去拖欠股息，尚未向政府贖回任何優先股。以195億元優先股第4年年利率5%計算，國泰今年8月應向政派付4.875億元優先股股息。

還清優先股息 或可復派中期息

另外，按公司章程規定，累計優先股的任何遞延或未付股息應予累計並構成「股息欠款」，而公司在繳清所有尚餘股息欠款前，不得以現金或其他方式就普通股，作任何酌情分派或派發股息， 意味月底國泰償還所有優先股息後，理論上可恢復派發中期息。

至於政府向國泰提供的過渡貸款融資，將於本月8日到期，國泰指毋須動用該筆貸款融資。國泰行政總裁林紹波表示，隨着旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼去年實現整體經營正現金流後，今年至今繼續錄得經營正現金流。

國泰今年4月載客量138.1萬次，相當於2019年4月、即疫情前的44%水平；至於貨運量，今年4月10.9萬公噸貨物，則相當於2019年4月的66%。國泰表示，已訂立目標，於今年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於明年底恢復疫情前的客運運力水平。