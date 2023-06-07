內地大型商業銀行擬再降存息

鼓勵存款轉化消費和投資

彭博引述知情人士報道，市場利率定價自律機制上周建議國有大行下調3年期或以上的定期存款利率10個基點（1厘等如100基點），以及下調活期存款利率5個基點。各家銀行正對此進行評估，最早於本周進行調整。人民銀行對此未有回應。

事實上，今年首季內地四大國有銀行中，三家大行淨利息收入按年下跌，淨息差按年下跌超過0.3厘。去年9月內地大型商業銀行全面下調人民幣基準存款利率；國有大行亦於上月也調降了協定存款和通知存款的利率上限，緩解銀行的淨息差收窄壓力。

由於內地復蘇步伐不均等，部分經濟數據仍差過預期。當中，4月的社融規模和新增人民幣貸款未及預期，居民部儲蓄增加，並提前償還房貸，企業則面對需求增加和利潤下降，料下調存款利率可為銀行減低資金成本壓力，提供更多信貸支持及空間。本周起，內地亦將陸續公布5月進出口、信貸等數據。

人民銀行自去年8月下調MLF和逆回購操作利率後一直維持政策利率不變。彭博經濟研究表示，若銀行在未來幾天下調存款利率，預計人行最早在6月中旬將1年期MLF下調10個基點，降低借貸成本，並在第三季下調存款準備金率25個基點，讓銀行釋放更多現金貸款。

分析：料最早本月中旬下調MLF

彭博研究指出，人行自2020年疫情爆發後，降息50個基點較溫和，惟為銀行利潤率帶來壓力，使銀行對下調貸款利率持謹慎態度，又認為內地疫情後的經濟復蘇一直不均衡，經濟反彈後卻失去動力，並陷入停滯，需要以貨幣政策刺激形式帶來提振，料更大幅度下調MLF利率可對經濟增長作出更大貢獻。而下調10個基點的幅度間接影響或將較大，料可發出一個強有力的信號，表明政府致力於支持經濟成長。